Ankara'ya kuvvetli yağış uyarısı: okullar tatil edildi

Ankara günlerdir kuvvetli yağış etkisi altında. Meteoroloji başkenti bir kez daha gök gürültülü sağanağa karşı uyardı. Valilik de yoğun yağış nedeniyle tüm ilk ve orta öğretim kurumlarında eğitime bir gün ara verildiğini duyurdu.

Haziran ayının ortalarına yaklaştığımız şu günlerde yurdun büyük bölümü sağanak etkisi altında. Birçok ilde etkili olan kuvvetli yağışlar sele yol açtı.

Ankara da günlerdir kuvvetli yağış ve fırtına etkisi altında.

Şiddetli yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklar sular altında kaldı, araçlar yolda kaldı, ağaçlar devrildi.

Valilik: Fırtına, sağanak ve sele dikkat

Valilik, başkente yeni bir uyarıda daha bulundu.

Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Son meteorolojik değerlendirmelere göre; 13 Haziran Pazartesi günü (yarın) ilimizde yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış, yağış anında kuvvetli rüzgâr ve dolu yağışı beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.”

Okullara “şiddetli yağış” engel oldu

Ankara Valisi Vasip Şahin, kentte etkili olması beklenen kuvvetli yağış nedeniyle eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu.

“Son meteorolojik değerlendirmelere göre yarın gün boyu yoğun yağış beklendiğinden öğrencilerimizin herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmamaları için İlimiz genelindeki tüm ilk ve orta dereceli okullarda eğitim-öğretime Pazartesi günü bir gün süreyle ara verilmiştir.”

Akyurt’ta 2 kişi yaşamını yitirdi

Akyurt ilçesinde de etkili olan sağanak nedeniyle ev ve iş yerlerini su bastı. 1’i elektrik çarpması sonucu olmak üzere 2 kişi hayatını kaybetti.

Ankara Valisi Vasip Şahin, bölgede bir kişinin elektrik çarpması sonucu hayatını kaybettiğini açıkladı.

Teberik Mahallesi’nde yaşayan 67 yaşındaki Mustafa Demirel de selden kaçmaya çalışırken yüksekten düşerek yaşamını yitirdi.

Selin ardından temizlik çalışmaları devam ediyor

Akşam saatlerinde etkili olan şiddetli yağış sonrası cadde ve sokakları sular altında kalan ilçeye çok sayıda itfaiye ve belediye ekibi sevk edildi. İş makineleri ve vidanjörlerle caddelerdeki çamur, moloz ve sel suları tahliye ediliyor.

Yollarda mahsur kalan araçları kurtaran ekipler, su baskınlarından etkilenen vatandaşların ev, iş yeri, bahçe ve ahırlarındaki çalışmalarına da destek vererek su ve çamur birikintilerini temizliyor.

Belediye ekiplerinin çalışmalarına AFAD, ASKİ, UMKE, JAK, AKUT ve İHH ekipleri de destek veriyor.

Bazı ilçelere elektrik verilemiyor

İlçe merkezi ve mahallelerdeki sel suları Esenboğa Havalimanı bölgesindeki Balıkhisar mahallesine doğru yönelirken, buradan da Ankara Çayı’na akıyor.

Çok sayıda iş makinesi mahalledeki evleri su baskınından korumak için set oluştururken, ekiplerin çalışmalarını Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık koordine ediyor.

Selde hasar gören enerji hatları ve trafolar nedeniyle ilçeye elektrik verilemezken, ekipler çalışmalarını sürdürüyor.

Bu arada ilçede bulunan bazı fabrikalar ve depoların da selden etkilendiği öğrenildi.

Hayatını kaybeden 2 kişinin cenazeleri Adli Tıp Kurumuna gönderildi

Sel sıradan iş yerinde elektrik akımına kapılarak yaşamını yitiren 21 yaşındaki Muhammet Şahin ile sel sularından kaçarken düşerek hayatını kaybeden 67 yaşındaki Mustafa Demirel’in cenazesi de otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

İstinat duvarının altında kalan otomobil adeta kağıda döndü

Ankara’da cuma günü meydana gelen sağanak yağış sonrası meydana gelen selden dolayı bir istinat duvarı çöktü.

Çökme sonucunda duvarın altında kalan bir otomobil kağıt gibi ezildi.

İhbar üzerine gelen olay yerine gelen itfaiye ekipleri yığınları kaldırarak temizlik gerçekleştirdi.

Otomobilde herhangi bir vatandaşın olmaması büyük bir şans olarak görüldü. Olay yerine gelen ekipler otomobili çekiciyle kaldırdı.