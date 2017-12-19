Ankar'da bir polis, meslektaşını vurdu

Anadolu Ajansı olay hakkında ilk geçtiği haberde, polisin yolcu otobüsünden çıkan kişinin açtığı ateş ile öldüğünü iddia etmişti.

Emniyet birimlerinden alınan bilgiye göre, Siirt-İstanbul seferini yapan bir yolcu otobüsü kimlik kontrolü amacıyla Gölbaşı girişindeki güvenlik noktasında durduruldu. Polis kontrol sırasında biri kadın iki kişiden şüphelendi. Polis, erkek olan şüpheliden çantasını alarak aşağı inmesini istedi. Şüpheli aşağı iner inmez kaçmaya başladı.

Kovalamaca sırasında uyarı atışı yapan bir polis memuru, arkadaşını vurdu. Yapılan müdahalelere rağmen polis memuru kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz da Gölbaşı ilçesine gelerek yetkililerden bilgi aldı.

Anadolu Ajansı olay hakkında ilk geçtiği haberde, polisin yolcu otobüsünden çıkan kişinin açtığı ateş ile öldüğünü iddia etmişti.