Anket: 26 ilde yapılan araştırmada 'Erdoğan'a oy vermem' diyenlerin oranı daha yüksek çıktı

Oy vermeyeceğini belirtenlerin oranı yüzde 45'i geçerken, katılımcıların yüzde 15'i de kararsız olduklarını belirtti

Optimar Araştırma'nın 26 ilde yaptığı araştırmada vatandaşlara "Bugün seçim olsa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a oy verir misiniz?" sorusu yöneltildi. Araştırmaya katılanların yüzde 40,1'i Erdoğan'a oy vereceğini belirtti.

10-12 Ağustos tarihlerinde Optimar Araştırma tarafından gerçekleştirilen araştırmada, "Bugün seçim olsa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a oy verir misiniz?" sorusuna yanıt aradı.

26 ildeki 2 bin 121 kişiyle telefonla görüşülerek yapılan kamuoyu araştırmasına göre, anketin yapıldığı hafta seçim gerçekleştiği takdirde Erdoğan'a oy vereceğini belirtenlerin oranı yüzde 40,1, Erdoğan'a oy vermeyeceğini söyleyenlerin oranı ise 45,1 olarak belirlendi. Kararsızların oranı ise 14,8'de kaldı.

Erdoğan-İmamoğlu yarışında kararsızların oranı yüzde 18

Optimar, Erdoğan'ın farklı rakiplerle ikinci tura kalması durumundaki oy dağılımını da açıkladı. Buna göre Erdoğan'la karşı karşıya gelen rakipler arasında en yüksek oyu alan isim İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu oldu.

Anket, iki ismin ikinci tura kalması durumunda, Erdoğan'ın yüzde 45,1, İmamoğlu'nun ise yüzde 36,8 oy alacağını ortaya koydu. İki isim arasında kararsız kalanlar ise yüzde 18,1.