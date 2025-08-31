  • BIST 11288.05
Anket: ABD'de Z kuşağının yüzde 60'ı İsrail'e karşı Hamas'ı destekliyor

ABD’de yapılan bir anket ülkede 18-24 yaş aralığındaki Z kuşağının yüzde 60’ının İsrail’e karşı Hamas’ı desteklediğini ortaya koydu.
Harvard Üniversitesi Amerikan Siyasal Çalışmalar Merkezi ve The Harris Poll anket şirketi, 2025 kişiyle anket yaptı.

Sorulardan biri şöyleydi: “İsrail-Hamas çatışmasında İsrail’i mi Hamas’ı mı destekliyorsunuz?”

18-24 yaş aralığındaki Z kuşağı seçmenin yüzde 60’ı Hamas’ı desteklediğini söyledi.

Anket, yaş arttıkça Hamas’a desteğin azaldığını, İsrail’e verilen desteğin arttığını gösterdi.

Diğer yaş gruplarında Hamas karşısında İsrail’i desteklediğini söyleyenlerin oranı şöyle:

  • 25-34 yaş: Yüzde 65
  • 35-44 yaş: Yüzde 70
  • 45-55 yaş: Yüzde 74
  • 55-64 yaş: Yüzde 84
  • 65 yaş ve üzeri: Yüzde 89

Tüm yaş grupları birlikte değerlendirildiğindeyse ankete katılanların toplam yüzde 74’ü İsrail’den yana görüş bildirirken yüzde 26’sı Hamas’ı destekledi.

Anketi ‘endişe verici’ diye niteleyen ABD merkezli Cumhuriyetçi çizgideki New York Post gazetesinin haberine göre demokratların yüzde 67’si İsrail’i Hamas’a tercih ederken bu oran cumhuriyetçilerde yüzde 82 oldu.

Ayrıca Amerikalıların yüzde 58’i, İsrail’in ancak Hamas Gazze’den tamamen çekilmeyi kabul ederse bir rehine anlaşmasına onay vermesi gerektiğini belirtti.

