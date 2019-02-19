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Anket: AKP Ankara'yı kaybediyor

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AREA Araştırma Şirketi tarafından yapılan bir anket, AKP'nin Ankara'da gerilediğini gösteriyor.
Anket: AKP Ankara'yı kaybediyor

AREA Araştırma Şirketi tarafından yapılan seçim anketi, AKP'nin Ankara'da gerilediğini gösteriyor.

Yeniçağ yazarı Ahmet Takan, bugünkü köşesinde AREA araştırma şirketinin 8-13 Şubat tarihlerinde 18 yaş ve üzeri kişilerle yüz yüze anket yöntemiyle gerçekleştirdiği araştırmanın sonuçlarını yayınladı.

Şubat 2019 araştırma sonucu ise AKP-MHP, Mehmet Özhaseki 40,8; CHP-İYİ Parti, Mansur Yavaş 41,0 şeklinde olurken anket, 2014 yerel seçimlerindeki geçerli oylarla kıyaslandığında ise sonuçlar AKP-MHP ittifakı, Mehmet Özhaseki 47,4; CHP-İYİ Parti, Mansur Yavaş 47,6 haline geliyor.

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