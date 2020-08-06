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Anket: AKP seçmeni Erdoğan'dan sonra partinin başına kimin geçmesini istiyor?

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Anket: AKP seçmeni Erdoğan'dan sonra partinin başına kimin geçmesini istiyor?
Anket: AKP seçmeni Erdoğan'dan sonra partinin başına kimin geçmesini istiyor?

Artıbir Araştırma Şirketi'nin hazırladığı 'Türkiye'nin Gündemi' araştırmasında AKP seçmenine "Recep Tayyip Erdoğan'dan sonra AKP'nin başına kim geçmeli?" sorusu yöneltildi. Ankete katılanların yüzde 38'i tercihini İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan yana kullandı.

Artıbir Araştırma Şirketi, 26 ilde telefonla ve 18-26 Temmuz tarihleri arasında yapılan 'Türkiye'nin Gündemi' araştırmasını yayımladı.

Yapılan araştırmada AKP "Recep Tayyip Erdoğan'dan sonra AKP'nin başına kim geçmeli?" sorusu soruldu. Araştırmaya katılanların yüzde 38.2'si Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sonra partinin başına İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun geçmesini istiyor.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ikinci sırada

Koronavirüs süreci döneminde dikkatleri üzerine çeken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca' ise ikinci sırada yer aldı. Koca'nın partinin başına geçmesini isteyenlerin oranı ise yüzde 17.8'de kaldı.

Araştırma Künyesi: 

Türkiye Temsili 26 il de CATI (telefonla anket ) metodu ile yapılmıştır.

Araştırma 18-26 Temmuz zaman diliminde yapılmıştır.

Araştırmanın örneklemi 1500

Araştırmanın cinsiyet dağılımı % 50 kadın % 50 erkek

 Araştırmada TUİK yaş kotası uygulanmıştır.

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