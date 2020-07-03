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Anket: Avrupa'da en kaba sürücüler Fransa ve Yunanistan'da

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Anket: Avrupa'da en kaba sürücüler Fransa ve Yunanistan'da
Anket: Avrupa'da en kaba sürücüler Fransa ve Yunanistan'da

Avrupa genelinde otomobil sürücüleri ile ilgili yapılan bir anketten Yunan ve Fransızların trafikte en kaba şoförler olduğu sonucu çıktı.

Ipsos'un yaptığı ankette, Avrupalı sürücülerin çoğu trafikte diğer sürücülere geçen yıla göre daha az hakarette bulunduğunu, kornaya bastığını, öndeki aracı sağdan geçtiğini ya da arkadan çok yaklaştığını belirtti.

Fakat anket sonuçlarında göre Yunan sürücüler yüzde 47 oranında öndeki aracın arkasına fazla yaklaşırken Fransız sürücülerin yüzde 70'i diğer sürücülere hakaret etme eğiliminde.

Öte yandan İspanyollar yüzde 66 oranında kornaya basma eğilimi gösterdi.

En tehlikelisi Yunan sürücüler

Ipsos tarafından yapılan ankete göre Yunan sürücüler trafikte tehlikeli sürüş konusunda ilk sırayı alırken İngilizler sonuncu sırada yer aldı.

11 ülkede yapılan ankete göre sürücülerin yüzde 88'i ara sıra hız limitini aştığını belirtirken yüzde 61'i güvenli takip mesafesine dikkat etmediğini belirtti. Bu oranlar geçen yıl sırasıyla yüzde 89 ve yüzde 64 idi.

Hız limitini aşmada İsveç ilk sırada

Hız limitini aşma konusunda İsveçliler ilk sırayı alırken diğer araçlara fazla yaklaşma ya da gözlerini yoldan alma konusunda da birinciliği bırakmadılar.

Öndeki aracı sağdan geçme konusunda ise Hollandalılar öne çıktı. Hollandalı şoförlerin yaklaşık yarısı öndeki aracı sağdan geçebileceği cevabını verdi.

Anketin pozitif sonuçlarından biri ise tehlikeli sürüş kategorisine giren 14 davranıştan sadece ikisi geçen yıla göre artış gösterdi. Bunlar da seyir esnasında telefonla görüşme ve navigasyonu ayarlama oldu.

2019 yılına göre 1 puan artışla sürücülerin yüzde 20'si trafikte bir başka sürücüyle yaşadıkları sorunu çözmek için araç dışına çıktığını belirtti. Bu konuda ilk sırayı yüzde 37 ile Polonyalılar aldı.

Fransızların yüzde 20'si direksiyon başına geçtiklerinde başka bir kişi haline gelerek daha endişeli, aceleci ve agresif biri olduklarını belirtti. Bu konuda Avrupa ortalaması yüzde 16 oldu.

Avrupa Birliği'nin resmi verilerine göre 2019 yılında 27 üye ülkede 22 bin 800 kişi trafik kazalarında hayatını kaybetti. Bu, 2010 yılına göre yüzde 23, 2018'e göre yüzde 2 oranında düşüş anlamına geliyor.

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