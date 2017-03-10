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Anket: Çoğunluk Türk siyasilerin etkinliklerine karşı

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Anket: Çoğunluk Türk siyasilerin etkinliklerine karşı
Almanya'da seçmenlerle yapılan bir ankete göre çoğunluk Türk siyasetçilerin Almanya'da referandum kampanyası etkinliği düzenlemesine karşı çıkıyor.

Alman devlet televizyonu ARD tarafından yaptırılan "Almanya'da Trend" anketinin sonuçlarına göre, katılımcıların çoğunluğu Türk siyasetçilerin Türkiye'deki anayasa değişikliği referendumuna yönelik Almanya'da kampanya yapmasına karşı çıkıyor.

ARD televizyonunun düşünce araştırma kuruluşu Infratest aracılığıyla yaptırdığı "Almanya'da Trend” anketine katılan Alman vatandaşlarının yüzde 91'i "Türk siyasetçilerinin Almanya'da etkinlik düzenlemelerini iyi bulmadıkları” yönünde görüş bildirdi. Anket katılımcılarının sadece yüzde altısı karşı olmadıklarına yönelik görüş bildirdi.

Türk siyasetçilerin Almanya'da kampanya düzenlemelerine yasak getirilmesini savunanlar ise anket katılımcılarının yüzde 77'sini oluşturuyor. Alman hükümetinin böylesi etkinliklere izin vermesini savunanlar ise yüzde 19 oranında.

Almanya'da Trend anketi katılımcılarının yüzde 75'i federal hükümetin Türkiye'ye kararlı şekilde karşı çıkmasına yönelik görüş bildirirken, katılımcıların yüzde 20'si ise Almanya'daki koalisyon hükümetinin Türkiye'ye adım atmsı gerektiği görüşünde olduğunu ifade etti.

ARD'nin düşünce araştırma kuruluşu Infratest'e yaptırdığı anket 6 ve 7 Mart tarihlerinde 18 yaş ve üstü bin iki seçmenle yapıldı. Anket, Türkiye'de 16 Nisan'da yapılacak anayasa değişikliği referandumu kapsamında Almanya'da referandum kampanyası etkinliği düzenlemek isteyen Türk hükümet yetkilileriyle yaşanan gerginlik üzerine yapıldı.

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