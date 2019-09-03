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Anket: Erdoğan'a görev onayı verenlerin oranında 'sert' düşüş

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MetroPOLL Araştırma'nın anketine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a görev onayı verenlerin oranı bir yılda yaklaşık 10 puan düştü.
Anket: Erdoğan'a görev onayı verenlerin oranında 'sert' düşüş

MetroPOLL Araştırma'nın anketine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a görev onayı verenlerin oranı bir yılda yaklaşık 10 puan düştü.

MetroPOLL Araştırma'nın Twitter hesabından yayınladığı 'Türkiye'nin Nabzı Ağustos 2019' başlıklı araştırmasına göre, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'a görev onayı verenlerin oranı yüzde 44'e geriledi. 'Onaylamıyorum' diyenlerin oranı da yüzde 48,5'e yükseldi. Geçen yılın aynı döneminde Erdoğan'a görev onayı verenlerin oranı 53.1 olarak ölçülmüştü.

Araştırmaya göre AKP'lilerin yüzde 90.4'ü Erdoğan'a onay verirken, en büyük ikinci seçmen grubu yüzde 36,3'le MHP'liler oldu. Erdoğan'a görev onayında en düşük destek ise HDP ve CHP seçmeninden geldi.

İYİ Parti'de ise Erdoğan'a destek yüzde 9,7 olarak anket sonuçlarına yansıdı. Tüm seçmenler baz alındığında, Erdoğan'a onay vermeyenlerin oranı yüzde 48,5 olarak kayda geçerken, yüzde 27,7 kararsız ya da cevap vermedi.

Görev onayı vermeyenlerin oranı 1 yılda 10 puan arttı

Öte yandan bir önceki yılın aynı ayında Erdoğan'a görev onayı verenlerin oranının yüzde 53.1 olması dikkat çekti. Cumhurbaşkanına görev onayı vermeyenlerin oranının da yüzde 38.2'den yaklaşık 10 puan arttığı belirtildi.

Bu yıl Ağustos ayında yapılan araştırma

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Geçen yıl Ağustos ayı araştırması

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