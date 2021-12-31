Anket: Erdoğan'a karşı en yüksek oy oranına ulaşan aday İmamoğlu

Türkiye'de halkın yüzde 75'i ülkede ekonomik kriz olduğunu söylerken, bu oran Cumhur İttifakı seçmeninde yüzde 55.

Türkiye'de halkın yüzde 75'i ülkede ekonomik kriz olduğunu söylerken, bu oran Cumhur İttifakı seçmeninde yüzde 55. Cumhurbaşkanlığı seçiminde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a rakip olması durumunda Ekrem İmamoğlu en yüksek oy oranına ulaşıyor.

Avrasya Kamuoyu Araştırmaları Merkezi 23-27 Aralık tarihleri arasında yaptığı son anket çalışmasında elde ettiği sonuçları paylaştı. Araştırmanın 26 ilde kent/kır dağılımına uygun olarak 2 bin 460 kişi ile yüz yüze görüşülerek yapıldığı belirtildi.

Ankete katılanlara yöneltilen 'sizce Türkiye'de ekonomik kriz var mı' sorusuna halkın yüzde 75'ten fazlası 'evet' yanıtını verdi. Cumhur İttifakı'na oy veren seçmenlerin ise yüzde 55,3'ü ekonomik kriz var derken, bu seçmenlerin yüzde 44,7'si bu soruyu 'ekonomik kriz yok' diyerek cevap verdi. Millet İttifakı seçmenlerinin yüzde yüzde 99,1'i de 'ekonomik kriz var' dedi.

'Erke seçim yapılmasını destekler misiniz' sorusuna 'evet' diyenlerin oranı yüzde 59,8 çıkarken, 'hayır' diyenlerin oranı yüzde 30,9 oldu.

'Bu pazar erken seçim yapılacak olsaydı hangi partiye oy verirdiniz?' sorusuna kararsızlar dağıtıldıktan sonra partilerin destekleri şöyle oldu:

Ak Parti:29

CHP: 28.1

İYİ Parti: 12.5

HDP: 11.5

MHP: 6.8

DEVA: 6.1

Erdoğan'ın olası rakiplerine destek durumu nasıl?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısına çatı adayı olarak çıkabilecek muhtemel isimlerden Kemal Kılıçdaoğlu, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın oy desteği de ölçüldü.

Erdoğan'a karşı her bir adayın ayrı ayrı sorulduğu çalışmada yüzde 41,7 oy desteği ile Ekrem İmamoğlu en yüksek orana ulaştı.

İmamoğlu'nun aday olması durumunda Erdoğan'a verilecek destek ise yüzde 34,1'de kaldı.