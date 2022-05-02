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Anket: Erdoğan’ın oy oranı AKP'nin altına düştü Erdoğan*

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Optimar Araştırma, son seçim anketini açıkladı. Ankete göre, "Hangi partiye oy verirsiniz?" ve "Cumhurbaşkanlığında kime oy verirsiniz?" sorularına verilen yanıtlarda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın partisinin oy oranını geçemediği görüldü.
Anket: Erdoğan’ın oy oranı AKP'nin altına düştü Erdoğan*

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, Optimar anketin sonuçlarını köşesinde paylaştı.

Selvi yazısında şu ifadeleri kullandı:

“Bu pazar seçim olsa kime oy verirsiniz?’ sorusuna yanıt verenlerin yüzde 36.2’si ‘AK Parti’ diyor. CHP diyenlerin oranı ise yüzde 26.6 çıkıyor. CHP’de küçük bir kıpırdanma var. Daha yüksek bir sonuç bekliyordum ama İYİ Parti diyenler yüzde 10.6 olurken, HDP yüzde 10.2, MHP ise yüzde 10.1 çıkıyor.

Optimar, ‘Cumhurbaşkanlığı seçiminde kime oy verirsiniz?’ diye sormuş. Ankete katılanların yüzde 33.1’i ‘Erdoğan’ diyor. ‘Mansur Yavaş’ diyenler ise yüzde 13 çıkıyor. Kılıçdaroğlu son iki ankette İmamoğlu’nu geçerek üçüncü sıraya yerleşti. ‘Kılıçdaroğlu’na oy veririm’ diyenler yüzde 12 olurken, ‘İmamoğlu’ diyenlerin oranı yüzde 9.1’e gerilemiş durumda.”

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