Anket: Halk hangi çözüm modelini destekliyor?

RIK tarafından dün gece sunulan anketin sonuçlarına göre, Kıbrıslı Rumların %36'sı iki bölgeli iki toplumlu bir federasyon çözümünden yana.

%18'i iki bağımsız devlet çözümünden yana, %14'ü ise üniter devletten yana. %13'ü durumun bugünkü gibi kalması gerektiğini savunuyor.

%6 iki egemen devletin konfederasyon çözümünden yana, %2 askerî yollarla da olsa statükonun yıkılmasından yana ve %1 ikili birlikten yana.

Kıbrıs'ın NATO'ya katılma olasılığı ile ilgili olarak %29 kesinlikle EVET, %20 kesinlikle HAYIR, %14 muhtemelen EVET, %11 ne EVET, ne HAYIR, %11 muhtemelen HAYIR ve %15 kararsız kaldı.

Göç ve mülteci politikasının değerlendirilmesiyle ilgili olarak, Kıbrıslıların %54'ü olması gerekenden daha az katı olduğunu, %24'ü konuyla ilgili bir politika olmadığını, %9'u olması gerektiği kadar katı olduğunu düşünüyor. %6'sı gereğinden fazla katı olduğunu ve %7'si ise hiçbir görüşe sahip değil.