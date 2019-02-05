Anket: İslam, Batılı ülkelerin toplumsal değerleriyle çelişiyor

YouGov tarafından gerçekleştirilen anket Papa Francis’in Arap ülklerine tarihi ziyareti öncesinde İslam dünyasında barışı teşvik etmek amacıyla kurulan Müslüman İhtiyarlar Meclisi tarafından talep edilmiş. Papa’nın Abu Dhabi’de katılacağı dinler arası konferans ve bugün gerçekleştirdiği halka açık toplu ayin öncesinde sonuçları yayınlanan anket çalışmasında ortaya çıkan en önemli bulgu Hristiyan ülkelerde nüfsun hayli yüksek bir kesiminin , İslam’ın kendi değerleriyle çeliştiğine inanması.

Fransa ve Almanya’da ankete katılanların neredeyse yarısı, ABD ve Birleşik Krallık’ta ise üçte biri İslam değerleriyle kendi toplumlarındaki değerler arasında bir uyuşmazlık olduğunu düşünüyor.

Fransa, Almanya, Birleşik Krallık, ABD, Suudi Arabistan, Mısır, Cezayir ve Birleşik Arap Emirlikleri’nde 31 Aralık 2018-31 Ocak 2019 tarihlerinde gerçekleştirilen saha çalışması sonucu ortaya çıkan rapordan bulgular şöyle:

*Batılı anket katılımcıları İslam ile kendi ülkelerindeki toplumsal değerler arasında bir uyuşmazlık olduğunu düşünüyor.

* Fransa’da anket katılımcılarının yüzde 46’sı böyle düşünürken, Almanya’da bu oran yüzde 47, ABD’de yüzde 36, Birleşik Krallık’ta yüzde 38.

*Karşılaştırma amacıyla yapılan diğer bir YouGov anketinde ABD’li katılımcıların yüzde 14’ü Budizm değerleriyle kendi toplumsal değerleri arasında bir uyuşmazlık olduğunu düşünüyor.

*Fransa’da katılımcıların yüzde 49’u ya İslam konusunda oldukça (yüzde 18) veya çok (yüzde 31) olumsuz duyguları olduğunu söyledi. Almanya’da bu oran yüzde 53. ABD’de yüzde 37 ve Birleşik Krallık’ta yüzde 32.

*Batılı anket katılımcıları İslam’da aşırıcılığın yükselmesi ihtimalinden endişeli. Fransa’da ve Almanya’da katılımcıların yüzde 72’si bu endişesini dile getirirken, Birleşik Krallık’ta bu oran yüzde 66 ve ABD’de yüzde 56 oldu.

* Ankete göre anketin gerçekleştirildiği Müslüman MENA ülkelerinde ise Hristiyanlık konusunda daha yaygın bir anlayış hakim.

* Mısır’da katılımcıların sadece yüzde 7’si Hristiyanlığın kendi toplumsal değerleriyle çeliştiğini düşünürken, Birleşik Arap Emirlikleri’nde bu oran yüzde 13, Cezayir’de yüzde 22 ve Suudi Arabistan’da yüzde 25.

* Mısır’da katılımcıların yarısı Hristiyanlığın kendi toplumsal değerleriyle genel olarak uyumlu olduğunu söylerken, BAE’de bu oran yüzde 31. Suudi Arabistan (yüzde 9) ve Cezayir’de ise (yüzde 13) daha az katılımcı aynı fikirde.

Farklı dinle evlilik istenmiyor

*Batılı anket katılımcılarının çoğunluğu yakın bir akrabalarının bir Müslümanla evlenmesinden rahatsız olacağını söyledi. Fransa’da bu oran yüzde 68’ken, Almanya’da yüzde 66, ABD’de yüzde 51 ve Birleşik Krallık’ta yüzde 50.

* Evlilik konusunda ise Ortadoğu ve Kuzey Afrima ülkeleri de Batı ile aynı fikirde; katılımcıların çoğunluğu yakın bir akrabalarının farklı bir dinden biriyle evlenmesinden rahatsız olacağını söylüyor.

* Mısır’da yakın akrabasının farklı dine mensup bir kişiyle evliliğinden rahatsız olacağını söyleyenlerin oranı yüzde 73 iken, Cezayir’de bu oran yüzde 71, Suudi Arabistan’da yüzde 68 ve BAE’de yüzde 55.

* BAE’deki katılımcıların yanıtlarının Batılı ülkelerdeki katılımcılara daha yakın olduğu vurgulanan rapora göre, BAE’de de katılımcıların yüzde 52’si İslam’daki aşırıcılığın yükselme ihtimalinden endişeli.

Raporun en önemli sorularından biri de katılımcıların kişisel olarak karşı dine mensup birini tanıyıp tanımadığı.

* Suudi Arabistan’da katılımcıların yüzde 18’i şahsen Hristiyan birini tanıdığını söylüyor. Cezayir’de bu oran yüzde 22 iken, BAE’de yüzde 50.

*Batıda ise ABD’li katılımcıların sadece yüzde 21’i ve Birleşik Krallık katılımcılarının sadece yüzde 17’si İslam dinine mensup birini şahsen tanıyor.