Araştırmayı, Avrasya Araştırma Başkanı Kemal Özkiraz YouTube üzerinden duyurdu. Özkiraz, "Anketimiz 26 ilde Türkiye'yi temsil kabiliyetine sahip 2460 kişi ile yapıldı. Araştırmamız coronavirus nedeniyle telefonla araştırma yöntemi ile yapıldı. Araştırmaya katılanların bir önceki seçimde oy verdiği partilerin sağlaması yapıldı. Eğitim, yaş ve cinsiyet kotaları uygulandı. Araştırmanın hata payını yüzde 2.2 olarak ölçümledik" diye konuştu.

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