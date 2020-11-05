Anket: Kullanıcıların yarısı Netflix şifrelerini paylaşıyor

Yeni bir anket, Netflix kullanıcılarının yarıdan fazlasının şifrelerini arkadaşları ve aileleri de dahil olmak üzere başkalarıyla paylaştığını gösterdi. Anketin verileri kullanıcı sayısından çok daha fazla kişinin platforma erişimi olduğuna işaret ediyor.

Kullanıcı ücretlerini artırmaya yönelik haberlerle gündem gelen dijital yayın platformu Netflix, halihazırda 200 milyona yaklaştığı tahmin edilen kullanıcı sayısıyla en çok rağbet gören dijital platform.

Kill the Cable Bill’in yaptığı ankete göre, ankete katılan ABD’li yaklaşık bin Netflix kullanıcısının yarısından fazlasının şifrelerini aile bireylerinin dışındaki kişilerle de paylaştığını gösteriyor.

Screen Rant'in haberine göre anketin sonuçları 4 ayrı kategoriye işaret ediyor. Şifresini arkadaşlarıyla paylaşanların oranı yüzde 17,7, birinci dereceden olmayan akrabalarıyla paylaşanların oranı yüzde 25,6, artık aynı evde yaşamadığı halde şifreyi kullanmaya devam eden çocukların oranı yüzde 9,2 ve şifresini paylaşmayanların oranıysa yüzde 47,5.

Her ne kadar ankete katılanların sayısı Netflix’in küresel çaptaki üyelerinin sayısı göz önünde bulundurulduğunda yeterli görünmese de sonuçların bütünü yansıtabilecek nitelikte olduğu belirtildi.

Anketin sonuçları Netflix’in resmi üye sayısının yaklaşık yüzde 50 kadarının ayrı bir üyeliğe sahip olmadan platforma erişimi olduğuna işaret ediyor.

Kaynak: Independent Türkçe