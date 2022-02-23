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Anket: Rusların yarısı Ukrayna’nın NATO’ya katılmasına karşı askeri operasyonları destekliyor

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Tüm dünya, Rusya- Ukrayna hattında yaşanan gelişmelere kitlenmişken, ABD merkezli yayın kuruluşu CNN International, Rusya’da halkın düşüncelerini ölçmek için bir anket yaptı.
Anket: Rusların yarısı Ukrayna’nın NATO’ya katılmasına karşı askeri operasyonları destekliyor

 

Ankete katılanların yüzde 50’sinin Ukrayna yönetiminin NATO’ya katılmasını önlemek için Moskova’nın askeri güç kullanmasının doğru olacağına inandığını ortaya koydu.

Yapılan ankete göre, her iki Rus vatandaşından biri Moskova’nın askeri güç kullanmasını desteklerken, yüzde 25’i olası bir işgale karşı çıktığını açıkladı. Geri kalan yüzde 25 ise ‘kararsız’ olarak fikir belirtti.

‘UKRAYNA TOPRAKLARINI ELE GEÇİRMEK İÇİN…’

Ancak anket aynı zamanda hatırı sayılır sayıda Rus vatandaşının uzun ve karmaşık bir geçmişe sahip iki ülke olan “Rusya ve Ukrayna’yı yeniden birleştirmek için” askeri güç kullanmanın yanlış olduğunu düşündüğünü ortaya koydu.

Yapılan anketlerde Rus vatandaşlarının yüzde 43’ü Rusya’nın Ukrayna topraklarını ele geçirmek için askeri güç kullanılmasının yanlış olduğunu belirtirken, yüzde 36’sı bu fikre destek oldu.

UKRAYNA VATANDAŞLARINA DA SORDULAR

Ukrayna’da yapılan ankette ise sonuçlar beklenen gibiydi… Ukrayna’daki çoğu insan, Rusya’nın kendilerine karşı güç kullanmasına karşı çıkarken, nkete katılan 10 kişiden yedisi, Rusya’nın Ukrayna’nın NATO’ya katılmasını engellemek için askeri güç kullanmasının yanlış olduğunu dile getirdi.

Ukraynalıların çoğu, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Pazartesi günü yaptığı konuşmada, ülkelerinin tarihsel bir temeli olmadığı ve özünde Sovyetler Birliği’nin bir eseri olduğu yönündeki iddiasını da reddetti. Ülke genelinde ve her yaştan Ukraynalıların çoğunluğu Ruslarla “tek halk” olmadıklarını ve iki ülkenin bir olmaması gerektiğini vurguladı.

Tecrübeli Rus ve Sovyet dönemi TV sunucusu ve gazeteci Vladimir Pozner’e göre, Rusya’daki birçok kişi, ülkelerinin NATO’nun Ukrayna’ya daha da genişlemesiyle temelden tehdit edileceğine inanıyor.

Pozner CNN’e yaptığı açıklamada, “Ukrayna’nın NATO üyesi olması ve NATO kuvvetlerinin Rusya’nın kapısına konuşlandırılmasının varoluşsal bir tehdit oluşturacağı ve bu nedenle buna izin verilmeyeceği görüşüne işaret ediyor” dedi.

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