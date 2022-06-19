Anket: Saray İttifakı durmadan eriyor

Haziran ayında yapılan anket sonuçlarında yine Saray ittifakının oylarının erimeye devam ettiği görülüyor.

Türkiye’nin kaderini belirleyecek seçim günden güne yaklaşırken araştırma şirketleri de partilerin oy oranına ilişkin yapılan anketleri aylık olarak paylaşmaya devam ediyor. Haziran ayında yapılan anket sonuçlarında yine Saray ittifakının oylarının erimeye devam ettiği görülüyor.

Yöneylem Araştırma:

Son seçim sonuçların açıklayan Yöneylem Araştırma’ya göre 2-4 Haziran’da 27 il ve 2700 kişi ile yapılan ankette, AKP ile CHP’nin kafa kafaya olduğu görüldü. AKP’nin oy yüzdesi 29,8 olurken CHP’nin oy oranı yüzde 29,5 oldu. Bu partileri ise yüzde 13,2 ile İYİ Parti ve yüzde 10,3 ile HDP takip etti. MHP ise yüzde 6,9 ile barajın altında kaldı.

AR-G Araştırma:

AR-G’nin haziran ayı anket çalışmasında da AKP’nin oylarının erimeye devam ederek yüzde 30’un altına indiği görüldü. Katılımcıların yüzde 29,7 tercihini AK Parti’den yana kullanırken, CHP’ye oy vereceğini belirtenlerin oranı yüzde 26,1 olarak belirlendi. Sıralamanın üçüncü sırasında yüzde 17,2 ile İYİ Parti, dördüncü sırada ise yüzde 9,8 ile HDP yer aldı. MHP’nin oy oranı ise yüzde 7’de kaldı.

OYLARI ERİYOR

Anketlerde AKP’nin ve MHP’nin oylarının giderek erimesi Bahçeli ve Erdoğan’ı da tedirgin etmiş durumda. İkili üst üste yaptığı açıklamalarla anketlere yönelik eleştirilerde bulunurken bunların gerçeği yansıtmadığını iddia ediyor. Erdoğan anketlerle ilgili yaptığı açıklamada ‘‘Anket adı altında ortaya sürülen manipülasyon araçlarında verilmek istenen havaya hiç bakmayın’’ demişti. Bahçeli ise ‘‘Şarlatanlar! Oy oranımızı az göstermek için kudurmuş gibi çalışan kokuşmuşlar’’ diyerek hakaretlerde bulunmuştu. Ancak anket sonuçlarına bakıldığında

ASAL ARAŞTIRMA

AKP’ye yakınlığıyla bilinen araştırma şirketlerinde bile saray ittifakının giderek eridiği görülüyor. AKP’ye yakınlığıyla bilinen ASAL Araştırma Şirketi’nin 7-14 Haziran arasında yaptığı seçime yönelik anket çalışmasında AKP oy oranının mayıs ayında yapılan anketlere göre yüzde 3 bandında eridiği görüldü. Yüzde 35,1 olan AKP oranı yüzde 32,5’e düştü. AKP ve MHP’nin toplam oy oranı 40,6’da kalırken Millet ittifakının mayıs ayındaki oy oranı yüzde 38,1’den 43,9’a yükseldi.

ORC ANKETİ

Avrasya Araştırma Şirketi Başkanı Kemal Özkiraz, sosyal medya hesabı üzerinden diğer iktidara yakın anket şirketi ORC’nin son seçim araştırmasını paylaştı. Özkiraz, ‘’ORC anketinde Erdoğan ilk kez kaybetti’’ ifadelerini kullandı. ORC’nin haziran ayı seçmen eğilimi anketinde bu Pazar seçim olsa Erdoğan’a oy vermem diyenlerin oranı yüzde 44,2 olurken oy veririm diyenlerin sayısı yüzde 42,8 oldu. Ankette kararsızım diyenler ise yüzde 13 olarak gösterildi. Diğer taraftan ORC halka “Yargıya güveniyor musunuz” sorusunu da yöneltti. Ankette yüzde 74,9’luk kesimin yargıya güvenmediği ortaya çıkarken sadece yüzde 25,1’i güvendiğini belirtti.