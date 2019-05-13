  • BIST 86.101
  • Altın 252,756
  • Dolar 6,1036
  • Euro 6,8667
  • Lefkoşa 30 °C
  • Mağusa 31 °C
  • Girne 29 °C
  • Güzelyurt 29 °C
  • İskele 31 °C
  • İstanbul 21 °C
  • Ankara 22 °C
SON DAKİKASağlık Bakanlığı bromat miktarları uygun çıkan su markalarını açıkladı

Anket şirketlerinden 23 Haziran değerlendirmesi: İmamoğlu önde gibi gözüküyor

»
HaberTürk'te Hülya Hökenek'in sunduğu programa katılan Optimar Araştırma Şirketi Başkanı Hilmi Daşdemir ve MAK Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat, 23 Haziran seçimleriyle ilgili değerlendirmelerde bulundu
Anket şirketlerinden 23 Haziran değerlendirmesi: İmamoğlu önde gibi gözüküyor

Programda Hülya Hökenek'in konuklarına yönelttiği "İstanbulluların tercihine dair nasıl bir koku alıyorsunuz?" sorusunu yanıtlayan Optimar Araştırma Şirketi Başkanı Hilmi Daşdemir şunları söyledi:

 

"Algıya bakılacak olursa, Ekrem İmamoğlu önde gibi gözüküyor. Diğer taraftan bakıldığında Binali Yıldırım'ın geçmiş kariyeri ve bu göreve uygunluğu gibi  kamuoyundaki algı açısından Yıldırım'ın da üstün olma durumu var. Şu anki algı açısından başbaşlık  noktası ya da bir tık mazbatası elinden alındı diye oluşturulan algı sebebiyle İmamoğlu birazcık daha önde gibi görülebilir. Kampanya burada belirleyici olacaktır, AK Parti doğru bir stratejiyle giderse işler değişebilir."

'İMAMOĞLU AÇIĞI HIZLI KAPATTI'

Aynı soruya MAK Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat ise, "Binali Yıldırım, AK Parti'nin koyabileceği en iyi adaydı. Yıldırım, yüzde 12 ile yarışa önde başladı. Ancak AK Parti'nin geliştirdiği uslüp, taktiksiz çalışmalar belki yetersiz olduğundan ama belki de karşıda İmamoğlu'nun çok bilinmeyen bir isim olmasına rağmen ortaya koyduğu performans bu açığı çok hızlı bir şekilde kapattı" ifadelerini kullandı. 

'EN BELİRLEYİCİ KİTLE KÜRT SEÇMEN'Seçimlerin en belirleyici kitlesinin Kürt seçmenler olduğunu söyleyen Kulat ayrıca "İstanbul seçimlerinin en belirleyici kitlesi; Kürt seçmenler. İstanbul'da yüzde 22'lik Doğu ve Güneydoğu kökenli seçmen var. Bunların 6-7 puanı sürekli AK Parti'de kalıcı olan seçmen kitlesi. Geri kalan 1-2 puanlık marjinal seçmen var ama diğerleri yerel seçimlerde çoğunlukla AK Parti'nin yanında yer alıyorlardı. Ama bu seçim döneminde öyle olmadı" dedi.

 

'BIÇAK SIRTI'

Öte yandan Kulat, Kandil'den yapılan AK Parti karşıtı açıklamalara değinerek, "Kandil'den yapılan açıklamalar HDP'nin ağırlıklı olarak İmamoğlu'na verdiği destek net olarak ortaya çıkmaya başladı. İmamoğlu ve ekibi o seçim kampanyasında bunu oldukça ortaya çıkarmamaya çalıştılar. Dolayısıyla Kürt seçmenin tercihinde değişiklik olacağını düşünüyorum. AK Parti iyi bir strateji geliştirirse kendi lehine olabilir. Ama şu an itibariyle baktığımızda bir bıçak sırtı durumu söz konusu" şeklinde konuştu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Karar yazarından AKP’nin YSK temsilcisine: Halis muhlis FETÖ’cü13 Mayıs 2019 Pazartesi 09:48
  • İmamoğlu: Üzülüyorum, çok üzülüyorum, yazıklar olsun, hepinizi Allah’a havale ediyorum13 Mayıs 2019 Pazartesi 09:26
  • YSK kararıyla mazbatası geri alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ağız tadıyla bir 'mağdur' bile olamayacağını söyledi.13 Mayıs 2019 Pazartesi 00:17
  • MHP'den AKP'ye: 100 bin TL'lik pastırmayı nerede yediniz?12 Mayıs 2019 Pazar 20:38
  • Nihat Hatipoğlu'nun programında din değiştirdi!12 Mayıs 2019 Pazar 20:33
  • Kılıçdaroğlu ve Akşener bir araya geliyor12 Mayıs 2019 Pazar 20:28
  • DSP İstanbul adayı yarıştan çekildi, parti Aydın'ın yerine aday göstermeyeceğini açıkladı12 Mayıs 2019 Pazar 17:37
  • THY Pilotu cep telefonuyla kaydetti: Ben bu kadar hızlı uçan bir şey görmedim (VİDEO)12 Mayıs 2019 Pazar 17:12
  • Kaftancıoğlu: Seçim, sandıktan AKP çıkmadığı için iptal edildi ama şunu bilmiyorlar, 23 Haziran'da da AKP çıkmayacak12 Mayıs 2019 Pazar 17:07
  • Kaftancıoğlu: AKP İstanbul'u tekrar kaybettiği an dağılır12 Mayıs 2019 Pazar 15:11
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti