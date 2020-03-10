Anket şirketlerinden 'DEVA yorumu'

Ali Babacan'ın liderliğinde kurulan Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) kuruluş için ilk resmi adımı atarken, partinin kurucular listesi ve vizyonu, medyanın olduğu kadar kamuoyu araştırma şirketlerinin de yakın takibinde.

Partinin ismi, tüzüğü ve programı ise yarın (11 Mart Çarşamba) günü Ankara'da gerçekleştirilecek bir toplantıda duyurulacak. 90 kişilik kurucular listesi, partinin vizyonuna dair önemli ipuçları verirken, siyasi analist İbrahim Uslu, listedeki genç ve kadın oranının yüksekliğine dikkat çekti.

MAK Danışmanlık Başkanı Mehmet Ali Kulat, partiye haziran ayında yeni milletvekili katılımları olabileceğini savundu.

GENAR Araştırma'dan İhsan Aktaş'a göreyse, listedeki isimler, 'AKP'de yer bulamayan siyasetçiler.'

Gazete Duvar'ın haberine göre, partide AKP'den transferlerin sınırlı kalması dikkat çekti. Kimi yorumlara göreyse, Kürtler yeni partiyle hayli ilgili.