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Anket şirketlerinin 31 Mart karnesi, Gezici bir çok yerde çuvalladı! ADA Araştırma bir çok yerde doğru tahmin yaptı!

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31 Mart öncesi yaşanan anket savaşlarının galipleri belli oldu. Birçok anket firması sonuçları yine doğru tahmin edemedi.
Anket şirketlerinin 31 Mart karnesi, Gezici bir çok yerde çuvalladı! ADA Araştırma bir çok yerde doğru tahmin yaptı!

Yaptıkları anketlerde, henüz resmileşmeyen sonuçlara en çok yaklaşan şirketler Ankara'da Gezici Araştırma 2. anketinde, İstanbul'da ise ADA Araştırma oldu.

Habertürk'ün haberine göre, Gezici Araştırma, 16-17 Mart'ta yaptığı ankette Ankara'da oyların yüzde 49,8'ini CHP'nin, yüzde 47,7'sini ise AKP'nin alacağı tahminiyle sonuçlara en yakın tahmini yaptı. Ankara'da Avrasya, AREA, Mediar, Gezici ve PİAR kazanacak adayı doğru tahmin ederken, EMAX'in Özhaseki'nin kazanacağı tahmini tutmadı.

YSK Başkanı Sadi Güven'in yaptığı açıklamaya göre 25 bin oy farkla Ekrem İmamoğlu'nun önde tamamladığı İstanbul seçimlerinde ise en yakın tahmin ADA araştırmadan geldi. ADA Araştırma 10-18 Mart'ta 16.500 kişiyle yaptığı çalışmada, İmamoğlu'nun oyların 49,2'sini, Yıldırım'ın ise 48,4'ünü alacağını tahmin etmişti.

İzmir'de sonuçlara en çok yaklaşan şirket ise CHP'nin oyların yüzde 56,2'sini, AKP'nin ise yüzde 37,96'sını alacağını tahmin eden Mediar oldu.

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