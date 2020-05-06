Anket sonucu: Mansur Yavaş Erdoğan'ı geride bıraktı

Pandemi sürecinde iktidarın yardım stratejisini AKP seçmeninin bile onaylamadı. MetroPoll’ün araştırmasına katılanlar Mansur Yavaş'ı, kriz yönetiminde AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan daha başarılı buldu.

Halkın belirli konulardaki görüşlerini belirlemek için her ay anket yapan MetroPoll Stratejik ve Sosyal Araştırma Merkezi, Nisan ayında pandemi sürecini sorguladı. Salgın sürecinde güven duyulan kişilerden ekonomik sonuçlara ilişkin çok sayıda soru, katılımcılara yöneltildi.

MetroPoll'ün gerçekleştirdiği ankete göre, koronavirüs sürecini yönetmede başarılı bulunması muhtemel 10 kişi ve kurum arasından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 10 üzerinden 8.8 puan ile en çok güvenilen isim oldu. Bilim Kurulu 8.6 ile ikinci, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş 8.18 ile üçüncü oldu ve süreci iyi yönetmede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı geride bıraktı. Ankette Erdoğan 6.65 ile dördüncü, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu beşinci oldu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise 6'ncı sırada yer aldı.

İktidarın sık sık değiştirdiği maske kararları da ankette yer aldı. Maske temin etme konusunda sorun yaşadığını bildiren seçmen oranı yüzde 55 oldu. AKP'lilerin yüzde 41'i, MHP'lileri yüzde 53.7'si, CHP'lilerin yüzde 69,6'sı, İyi Partili'lerin yüzde 63,6'sı ve HDP'lilerin de yüzde 76,7'si maske temininde sorun yaşadıklarını ifade etti.

KAMPANYAYA AKP'LİLER DE KATILMADI

"Biz bize yeteriz Türkiyem" kampanyasına katılıma yönelik soruya yüzde 70,8 "Katkıda bulunmadım" yüzde 23,9 ise "katkıda bulundum" yanıtını verdi. Ankete katılan AKP'lilerin yüzde 57,7'si katkıda bulunmadığını söylerken, bu oran MHP seçmeninde yüzde 53,3, CHP seçmeninde yüzde 88,4, HDP seçmeninde yüzde 86,9 ve İyi Parti seçmeninde yüzde 92,7 şeklinde oluştu.

Salgın nedeniyle iki aya yaklaşan karantina döneminden normale dönüşün hangi süre içerisinde beklendiği de soruldu. Ankete katılanların yüzde 11,6'sı bir ay, yüzde 19,1'i iki ay, yüzde 15,6'sı üç ay içerisinde normale dönüleceğine inandığını bildirdi. Yüzde 35,4'ü üç aydan daha uzun bir sürede normale dönüleceğini ifade ederken yüzde 5,1'i ise hiçbir zaman normale dönülemeyeceğini söyledi.

10 Nisan akşamı duyurulan iki günlük sokağa çıkma yasağı sonucu oluşan kargaşanın sorumlusunun kim olduğu da soruldu. Yüzde 46,4'ü iktidarı, yüzde 31,4'ü halkı sorumlu tuttu. Ankete katılanların yüzde 20,9'u ise yanıt vermedi. Bu anketin parti seçmenlerine göre dağılımında ise AKP seçmeninin yüzde 55,6'sının ve MHP seçmeninin yüzde 45,1'inin halkı suçladığı görüldü. CHP'de bu oran yüzde 6,8, HDP'de yüzde 4,6 ve İyi Parti'de ise yüzde 5,5 oldu.

DÖRT KİŞİDEN BİRİ İŞSİZ KALDI

Kamuoyu yoklamasında salgının ekonomik etkileri de ele alındı. Sürecin ekonomik durumlarını ne kadar etkilediğine yönelik soruya yanıt verenlerin yüzde 26,8'i "İşsiz kaldım" dedi. Yüzde 42'lik "Zaten çalışmıyordum" diyen kesimle birlikte salgın sürecinde işsiz kalan, ücretsiz izne çıkarılan ve zaten çalışmayanların oranı yaklaşık 76 'ya ulaştı.