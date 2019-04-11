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Ankete göre İstanbulluların yüzde 67'si 'Seçimleri yenilemek doğru değil' diyor

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Cumhuriyet'te yer alan haberde, "CHP'ye gelen ankete göre, seçmenlerin yüzde 67'si İstanbul'da seçimlerin yenilenmesinin doğru olmadığı görüşünü belirtiyor" dendi.
Ankete göre İstanbulluların yüzde 67'si 'Seçimleri yenilemek doğru değil' diyor

Cumhuriyet'te yer alan haberde, "CHP, AKP'nin Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) Büyükçekmece'de seçmen taşındığı iddiasıyla seçimin iptal edilmesi talebi sonrası yaptığı başvuru üzerine alarma geçti. CHP Genel Merkezi'ne polisin ev ev dolaşarak seçmen kaydırıldığı iddiasına yönelik delil aradığı Büyükçekmece'deki vatandaşlardan çok sayıda şikâyet dilekçesi geldi" dendi.

Mahmut Lıcalı imzalı haber şöyle devam etti:

 

"Polisin ‘delil bulmak' amacıyla geçen haftadan bu yana ev ev dolaştığı Büyükçekmece'de ikamet eden yurttaşlardan CHP Genel Merkezi'ne çok sayıda telefon ve şikayet dilekçesi geldi. Yurttaşlar; CHP'ye gönderdikleri şikayetlerde yıllardır Büyükçekmece'de oturmalarına karşın polisin 'Neden burada yaşıyorsunuz', 'Başka ilçede çalışılırken, Büyükçekmece'de yaşamanızın nedeni nedir' gibi sorular sormasından şikayet etti. CHP yurttaşlardan gelen şikâyet dilekçelerini YSK'ye ileterek, Büyükçekmece'de zorlama yöntemlerle delil üretilmek istendiğini bildirecek.

Öte yandan CHP, 31 Mart seçimlerinin ardından İstanbul'daki itiraz sürecinin uzatılması nedeniyle seçimin yenileneceği senaryolarına yönelik bir kamuoyu araştırması da yaptırdı. Bu kapsamda Türkiye Etki Araştırmaları Merkezi tarafından seçmenlere, 'İstanbul'da seçimlerin yenilenmesi doğru olur mu?' sorusu yöneltildi. CHP'ye gelen anket çalışmasına göre seçmenlerin yüzde 67'si İstanbul'daki seçimlerin yenilenmesini doğru bulmazken, yüzde 33'ü seçimlerin yenilenmesinin doğru olacağı görüşünü savundu.

31 Mart'ta AKP'ye oy verdiğini belirten seçmenlerin yüzde 41.1'i de İstanbul'da seçimlerin yenilenmesinin doğru olmadığı görüşünü dile getirdi. CHP'ye oy verenlerin yüzde 91.9'u seçimin yenilenmesini istemezken, diğer partilere oy verenlerin yüzde 88.9'u da seçimin yenilenmesini doğru bulmuyor.

 

Aynı araştırmaya göre İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'na oy veren seçmenlerin yüzde 27'si ilk kez CHP'ye oy verdiğini ifade etti. 31 Mart'ta oy kullanan seçmenlerden İmamoğlu'nu tercih edenlerin yüzde 29'u ise daha önce birkaç kez oy verdiği CHP'yi tekrar tercih ettiğini ifade etti. CHP kaynakları, araştırmanın seçim sonuçlarını doğrular nitelikte olduğunu vurguluyor."

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