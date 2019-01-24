Ankete göre partiler dökülüyor !..

Göç, Kimlik ve Hak Çalışmaları Merkezi (CMIRS),geçtiğimiz günlerde bir anket hazırlayarak erken bir seçim olması halinde partilerin ne kadar oy alarak kaç milletvekili çıkartacaklarını açıkladı.Ankette yayınlanan rakamlara bakıldığı zaman 3 partinin barajı geçeceği diğerlerinin barajda boğulacağı öne sürülüyor. Bunun yanısıra UBP’nin tek başına iktidara gelebileceği de ön görülüyor. Erken seçim gündemde değil. Seçimlere daha uzun süre var. Bu köprünün altından daha çok sular akacak. Ancak görünen köyün kılavuz istemeyeceği de ortadadır.

UBP ve CTP oylarını yükseltirken, diğer partilerin oylarını düşürmesi bence iyi etüt edilip araştırılmalıdır. Mesela TDP’ye göz atarsak, Çalışma Bakanlığında iyi bir çıkış yakalarken, bu çıkışa patlak lastik gibi Eğitim bakanlığı hep androş koydu. Orada yaşanan Hala Sultan İlahiyat Fakültesi ve Çanakkale gezilerinde dik duruş sergilenmemesi, Cemal Hoca’nın önce imamın ordusu dedikten sonra sözünün arkasında durmayarak ama ben öyle demek istememiştim diyerek yan çizmesi, bence partiye büyük oy kaybettirdi. Haaaa Cemal hoca ne yapacaktı derseniz onu da söyleyelim. Ya, sözünüzün arkasında duracaksınız yada o lafı o ağızdan hiç çıkartmayacaksınız.

Halkın Partisindeki düşüş bence hükümetin ilk günlerinde düzene ayak uydurduğu için normal karşılanmalı. İlk çıkış noktalarından sonra sürekli bir iniş eğlimi grafiği çizdiler. Yolsuzlukların üzerine gideceğiz sözleri sonrasında iş rahvan giden paytona bırakıldı. Özellikle yolsuzluklar ile ilgili verilen sözlerin arkasında durulmaması partiye olan güveni sarsttı. Doğal olarak da iniş kaçınılmaz oldu.

Haa şimdi yolsuzlukların üzerine ciddi şekilde eğilmesi sonrasında parti toparlanırmı? Bence toparlanır ve oy potansiyelini yükseltir. Ancak yine yan çizerse bukez Güngör Çöplüğü yanında yeni kurulan siyasi çöplükte yerini ayırtır.

DP için hep baraj altı sözleri sarf ediliyor. Deneyimli kurt politikacı Serdar Denktaş, bence o partinin başında olduğu süre içerisinde Veli’nin Külahını Ali’ye, Ali’nin kini de Veliye giydirerek bu DP’yi baraj altı bırakmaz. Haaa 3 Milletvekili 2’ye düşer mi? O mümkün olabilir. Bence DP’nin yumuşak karnı, halk arasındaki söylentilerdir. Bu söylentiler sanırım partiye oldukça büyük oy kaybettiriyor.

Anket YDP baraj altında kalır diyor. Yahu arkadaşlar, ben gezen, tozan, sıklıkla araştıran bir gazeteci olarak, gördüklerim sonrasında buna pek inanasım gelmiyor. Dışardaki görüntü YDP’nin değil baraj altında kalmasını, oy oranını yükselterek daha fazla milletvekili çıkartacağını gösteriyor. Hele hele Erhan Arıklı’nın tek başına muhalefeti üslenmesi, partiye ciddi oranda güven sağlıyor. %3.84 bandında gösterilen oy oranı bence şuanda bile %8-9 bandındadır. Kaldıki bir seçim arifesinde bu oyların ne olacağının hesabı gayet basittir. Ve çözülmesi zor çok bilinmeyenli bir denklem de değildir.

TKP / BKP /MDP / KSP’nin oy oranlarının da çok düşük olduğu gözlemleniyor. Bu oranlar bu noktada kalır mı? TKP dışındaki partilerde bence oy oranı beş aşağı beş yukarı öyle kalır diye düşünenlerdenim. TKP ise oy oranını ciddi çalışmalar ile birazda olsa yükseltir kanaatindeyim. Sonuç olarak düşen oylara bakarak, eli ile edenler boyunları ile çekiyor derim. İşkembei kübradan sallamak bazen işte böyle ters etki yapabiliyor.

Erken bir seçim olursa partilerin oy oranları ve milletvekilleri aşağıdaki gibi oluşur

UBP ---- % 47.43 = 25 - 27 Milletvekili / daha önce % 35.57 = 21 Milletvekili

CTP ---- % 28.83 = 14 – 15 Milletvekili / daha önce % 20,97, = 12 Milletvekili

HP ----- %8.34 = 3 Milletvekili / daha önce %17,10, = 9 Milletvekili

TDP---- %3.84 = Baraj altı / daha önce % 8,61, = 3 Milletvekili

DP ---- %4.40 = Baraj altı / daha önce % 7,83 = 3 Milletvekili

YDP--- %3.84 = Baraj altı / daha önce % 6,96 = 2 Milletvekili

TKP--- % 1,92 = Baraj altı / daha önce % 2,67 = /

BKP % 0,65 = Baraj altı / daha önce (TKP ile katılmıştı oy oranı yok)

KSP %0,65 = Baraj altı / daha önce ///

MDP % - = Baraj altı / daha önce oy oranı %0,13