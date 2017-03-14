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“Ankete katılanların yalnızca yüzde 32’si güven duyuyor”

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“Ankete katılanların yalnızca yüzde 32’si güven duyuyor”
Evrensel Hasta Hakları Derneği’nin anketine göre, toplumun büyük çoğunluğu sağlık hizmetlerinden memnun değil.

Evrensel Hasta Hakları Derneği’nin (EHHD) “Hastanın Sesi” projesi kapsamında yaptığı “Hasta Hakları Algı Anketi” sonucuna göre, yüzde 68’lik bir oran, “sağlık hizmetlerinin dünya ile karşılaştırdığında yerlerde süründüğünü” ifade etti. Ankete katılanların yüzde 86’sı ise, ilaç temini konusunda memnuniyetsiz.

“Ankete katılanların yalnızca yüzde 32’si sağlık otoritesine ve sağlık hizmeti veren devlet kuruluşlarına güven duyuyor” ifadelerine yer verilen açıklamada, “Yoksulluğun giderek arttığı, alım gücünün azaldığı ve işsizliğin artış gösterdiği ülkemizde, sağlık hakkının korunmasına dünden daha çok ihtiyaç duymakta olduğumuzu bir kez daha hatırlatırız” denildi.

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