  • BIST 2.336,69
  • Altın 914.418
  • Dolar 14.7379
  • Euro 16.0935
  • Lefkoşa 23 °C
  • Mağusa 25 °C
  • Girne 21 °C
  • Güzelyurt 23 °C
  • İskele 25 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 16 °C
SON DAKİKAKıbrıs Türk Restorancılar Birliği; Biz vatandaşların aklını ve ekmek teknelerimizi kaybettiriyorlar!

Anketlerde gerileyen Macron’un ekibi panikte

» »
Fransa'da ilk turu gelecek pazar düzenlenecek cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi heyecan giderek büyürken, oy oranı düşmeye başlayan Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un rakipleriyle televizyon tartışmasına çıkmaması tepki çekti.
Anketlerde gerileyen Macron’un ekibi panikte

Fransa'da ilk turu gelecek pazar düzenlenecek cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi heyecan giderek büyürken, oy oranı düşmeye başlayan Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un rakipleriyle televizyon tartışmasına çıkmaması tepki çekti. Anketlerde Macron'la arasındaki farkı hızla kapatan aşırı sağcı Ulusal Birlik partisi lideri Marine Le Pen, “Macron kampanyaya modası geçmiş argümanlarla çok geç girdi. Elbette tartışmadan kaçınmak ister” dedi.

Tüm ısrarlara rağmen rakipleriyle televizyonda karşı karşıya gelmeyi reddeden Macron ise görevdeki hiçbir cumhurbaşkanının böyle bir şey yapmadığını belirtiyor. Öte yandan Macron'un kampanyasının sönük kalması, son dönemde anketlerde oy oranlarının yavaş yavaş düşmeye başlamasına yol açtı.

BAŞA BAŞ YARIŞ

Fransa basınına göre Le Pen'in son günlerde aradaki farkı kapatmaya başlaması, daha önce zaferden çok emin olan Macron'un kampanya ekibini alarm durumuna geçirdi.
Son anketler, Macron'un ilk turda yüzde 28, Le Pen'in ise yüzde 20 oy alacağını gösteriyor. Ancak ikinci turda iki isim arasında başa baş bir yarış olması bekleniyor.

Ülkede artan enflasyonun, istikrar arayan Fransız seçmeni Macron'dan uzaklaştırdığı belirtiliyor.

Macron'un France 2 kanalında yayınlanan ve diğer tüm cumhurbaşkanı adaylarının katıldığı seçim programı Élysée 2022'ye “programı uymadığı” gerekçesiyle katılmaması da tepkilere yol açtı. Le Pen, geçen haftalarda iki defa programa konuk olmuş, diğer beş aday olan merkez sağdan Valérie Pécresse, Sosyalist Anne Hidalgo, aşırı sağcı Éric Zemmour, çevreci Yannick Jadot ve antikapitalist Philippe Poutou da programa katılacaklarını duyurmuştu.
France 2'deki gazeteciler, adaylığını açıkladığından beri bir kez bile devlet televizyonuna çıkmayan Macron'u sert sözlerle eleştirdi.

Macron, 2017'deki seçimlerde en yakın rakibi Le Pen'i geride bırakarak cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturmuştu.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ukrayna'dan gün içinde 3 bin 846 kişi tahliye edildi06 Nisan 2022 Çarşamba 09:16
  • Fransa, Türkiye’yi “yeşil listeye” dahil etti: Turkovac listede yok05 Nisan 2022 Salı 19:31
  • Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, Putin ile 'normale dönüş' olmayacağını söyledi05 Nisan 2022 Salı 16:41
  • AB Komisyonu Başkanı Kiev'e gidiyor05 Nisan 2022 Salı 14:01
  • Yeni Zelanda'dan Rus oligarklara yaptırım: Ülkeye giremeyecekler05 Nisan 2022 Salı 12:19
  • Ukrayna: Saldırılarda 165 çocuk hayatını kaybetti05 Nisan 2022 Salı 11:33
  • Almanya'da gıda tedarik krizi yükseliyor05 Nisan 2022 Salı 10:01
  • Almanya 40 Rus diplomatı sınır dışı ediyor05 Nisan 2022 Salı 09:18
  • Almanya'da karantina zorunluluğu kaldırılıyor05 Nisan 2022 Salı 08:58
  • Fransa, ülkede görev yapan 35 Rus diplomatı sınır dışı etme kararı aldı04 Nisan 2022 Pazartesi 22:21
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti