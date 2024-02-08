  • BIST 8976.75
  • Altın 1990.664
  • Dolar 30.604
  • Euro 32.9765
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 19 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 13 °C
SON DAKİKAGazze’de kademeli ateşkes

Anketlerde “Hristodulidis’e Destek Serbest Düşüşte”

» »
Güney Kıbrıs’ta yapılan iki ayrı anketin sonuçları, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’e desteğin ciddi şekilde azaldığını, bugün seçim olması halinde ikinci tura dahi kalamayacağını ortaya koydu.
Anketlerde “Hristodulidis’e Destek Serbest Düşüşte”

Politis ve diğer gazeteler, Güney Kıbrıs’taki iki ayrı anketin sonuçlarının, halkın Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’e olan desteğinin ciddi anlamda azaldığını ortaya koyduğunu yazdı.

Politis gazetesi, “Hristodulidis’e Destek Serbest Düşüşte” başlığı altında yer verdiği haberinde, “Prime Market Research and Consulting” şirketi ile “Interview” şirketleri tarafından gerçekleştirilen iki ayrı araştırmanın, Hristodulidis’in halktan aldığı desteğin ciddi şekilde azaldığını ortaya koyduğunu bildirdi.

Habere göre ilk şirketin araştırmasında Hristodulidis hakkında “olumsuz” düşünenlerin oranı yüzde 45’e ulaşırken, ikinci şirketin araştırması bu oranı yüzde 66,7 olarak açıkladı.

“Prime Market Research and Consulting” şirketinin araştırmasında; 2023 yılındaki aynı adaylarla şimdi seçim olsa oyunuzu kime verirdiniz şeklinde soruya katılımcıların yüzde 22’si Andreas Mavoryannis ve yüzde 17’si Averof Neofitu yanıtını verirken Hristodulidis, yüzde 16’lık oranla üçüncü sırada yer aldı.

Gazete, geçen yılki başkanlık seçiminde yer alan adaylarla bugün bir seçim daha yapılsa Hristodulidis’in ikinci tura dahi kalamayacağının ortaya çıktığını belirtirken geçen yıl Hristodulidis’e oy verenlerin neredeyse yarısının, şimdi seçim olsa oy vermeyeceklerini belirttiklerini aktardı.

Anketlere göre popülaritesi en yüksek siyasi, yüzde 53 destekle DİSİ Başkanı Annita Dimitriu olurken, AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanu da yüzde 35’le ikinci sırada yer aldı.

Gazete, Avrupa Parlamentosu seçimleri göz önüne alınarak siyasi partilerin oy oranlarına bakıldığında ise anketlerin AKEL ve DİSİ’nin oylarının neredeyse birbirlerine denk olduğunu gösterdiğini belirtirken AP seçimlerinde oy kullanacak Kıbrıslı Türklerin görüşünün bu orana dahil olmadığını da hatırlattı.

Her iki partinin yüzde 19 oranlarında gezdiğini vurgulayan gazete, ELAM’ın ise yüzde 10-13 oranlarına ulaşarak üçüncü parti konumunda bulunduğunu yazdı.

Anketlere göre DİKO yüzde 8 civarlarında oy alırken EDEK yüzde 2,2 ila 3, DİPA yüzde 2 ila 3 ve Çevreciler ise yüzde 2 ila 4 arasında oy aldılar.

Diğer gazeteler ise anketlere ilişkin haberlerini şu başlıklarla yansıttı:

Fileleftheros: “Hükümetin İmajı Sarsılıyor – Nikos Hristodulidis Hükümetinin Bir Yılının Ardından Toplumun Hayal Kırıklığı Büyük”

Alithia: “Hristodulidis Fenomen – Sadece Bir Yıl İçerisinde Binlerce Kişiyi Hayal Kırıklığına Uğratmayı Başardı”

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, Güney Kıbrıs’a geliyor08 Şubat 2024 Perşembe 10:21
  • Sahte evlilikler: Bu işin planlayıcısı olduğu iddia edilen kişinin eşi Kıbrıs'a iade edildi07 Şubat 2024 Çarşamba 12:31
  • Rum polisinin yarın Avukat Akan Kürşat’ı Güney Kıbrıs’a götürmesi bekleniyor07 Şubat 2024 Çarşamba 12:22
  • Güney Kıbrıs’ta işsiz sayısı 14 bin 69907 Şubat 2024 Çarşamba 08:53
  • Okul çocukları ve engelliler için kontrol noktasında 'özel şerit'06 Şubat 2024 Salı 15:39
  • Rum Merkezi Cezaevi’nde aşırı kalabalık sorunu06 Şubat 2024 Salı 14:59
  • Güney Kıbrıs’ta işsiz sayısı 14 bin 69906 Şubat 2024 Salı 13:14
  • Rum savcılardan Hristodulidis’e mektup: Ailelerimiz tehdit ediliyor05 Şubat 2024 Pazartesi 11:30
  • Yağmurlar güney Kıbrıs’ta barajlaru yeteri kadar doldurmadı05 Şubat 2024 Pazartesi 11:21
  • Hristodulidis Avrupa Konseyi toplantısına katıldı02 Şubat 2024 Cuma 11:08
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti