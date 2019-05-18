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Anketlerde Niyazi Kızılyürek AP vekilliğine çok yakın

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Anketlerde Niyazi Kızılyürek avantajlı
Anketlerde Niyazi Kızılyürek AP vekilliğine çok yakın

Avrupa Parlamentosu’nun 26 Mayıs’ta yer alacak seçimlerinde, son anketlere göre en avantajlı isimlerden bir olarak Niyazi Kızılyürek öne çıkıyor. AKEL’in adayı Niyazi Kızılyürek, Kıbrıslı Türk seçmenlerin örneklem olarak yer almadığı iki ankette de kazanacak isimler arasında dikkat çekiyor. Siyasi gözlemciler, Kıbrıslı Türklerin oylarıyla birlikte, Niyazi Kızılyürek’in potansiyelinin çok daha yüksek olduğunu konuşuyor. SIGMA televizyonunun Prime Consulting’e yaptırdığı son ankette, AKEL listesinde birinci sırada azanacak aday Niyazi Kızılyürek oldu. Sigma’da anketi yorumlayan uzmanlar, “Kıbrıslı Türk seçmenlerinin yoğun katılımı AKEL’i birinci sıradaki DİSİ’nin yerine taşıyabilir” değerlendirmesini yaptı.

Adanın güneyinde yer alan ankete göre

DİSİ % 18,8, AKEL %  16, DİKO % 8,8, ELAM % 5,8, EDEK % 5,1, Ekolojistler % 3,5, DP % 1,5, Yasemin Hareketi % 1, Hayvan Partisi % 1 oy oranına ulaşırken, % 15,1 ise oy kullanmayacağını söyledi.

Ankete göre DİSİ 2, AKEL 2, DİKO 1 milletvekili kazanacak; 6’ncı vekil için ise EDEK ve ELAM yarışıyor.

Vekillerin oy oranı ne?

DİSİ’den Lefteris Hristoforu 31%, Nikos Tornaritis 25%, Lukas Fourlas 24%.

AKEL’den Niyazi Kızılyürek 27%, Yorgos Yeorgiu 25%, Neoklis Silikiotis 24%.

DİKO’dan Kostas Mavridis 25%, Marinos Mussuttas 21%,Eleni Theocharous 20%.

EDEK’den Dimitris Papadakis 34%, Hristos Yakovu 25%. ELAM’dan Geadis Geadis 31%

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