23 Haziran seçimlerine saatler kaldı. Türkiye’nin gözü pazar günü İstanbul’dan gelecek haberlerde olacak. 31 Mart seçimlerinde Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu arasında kafa kafaya bir sonuç çıkmıştı. Bu sonucun ardından 23 Haziran'da tekrarlanacak İstanbul seçimlerine ilişkin anketler en çok merak edilenler arasında. İşte bugüne kadar yapılan 16 anketin sonuçları...

Anketlerde son durum ne? İşte bugüne kadar yapılan anketler