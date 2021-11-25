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Anketlere göre 6 partili Meclis oluşacak

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Anketlere göre 6 partili Meclis oluşacak
Anketlere göre 6 partili Meclis oluşacak

Kıbrıs Gazetesi Comar anketinde de 6 partili meclis ve koalisyon ortaya  çıktı

Kıbrıs Gazetesi anket şirketi Comar dün anket yayınladı. Comar anketinde de DETAY EKİM anketinde olduğu gibi UBP %39 ile birinci parti çıkarken Meclis’in de 6 partili bir yapıya sahip olacağı ortaya çıktı. UBP,CTP,HP,TDP,YDP ve DP’nin %5  barajını aşabileceğini ortaya koydu.

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Akıncı hareketleniyor

Kulislerde 4. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın çeşitli görüşmeler yaptığı ve milletvekili adayı çıkmak isteyenleri cesaretlendirdiği öne sürüldü. TDP’nin de 4. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın yakın çalışma arkadaşları ile dirsek temasında olduğu ve adaylıklar ile ilgili önümüzdeki Aralık başında toplumda çok sevilen ve Akıncı’nın yakın çevresinde bulunan bazı kimselerin  TDP’den aday olabileceği konuşuluyor.

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Harmancı ağırlığı TDP aday listesinde hissedilecek

TDP’li Lefkoşa Belediye Başkanı Mehmet Harmancı’nın TDP’nin özellikle Lefkoşa adayları için kolları sıvadığı ve çeşitli akademik çevreler ile görüşmeler yaptığı ileri sürüldü. Bu girişimler özellikle Lefkoşa’da oluşacak listede Mehmet Harmancı’nın etkisinin ağırlıkta olacağı şeklinde yorumlandı.

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Denktaş ismi bu kez UBP’den aday

Sosyolog Kudret Akay önderliğinde Sosyal Araştırmalar ve Politikalar Merkezi (POLMER)’in Ulusal Birlik Partisi (UBP) üyeleri arasında yaptığı araştırmaya göre çalışan nüfus kategorisindeki UBP üyelerinin önemli bir bölümü yakın bir gelecekte işini kaybetme tehlikesi olduğunu düşünüyor….

UBP üyeleri kendilerini siyasi yelpazenin ciddi bir şekilde sağında tanımlamışlardır. UBP sağ seçmen partisidir. UBP üyeleri arasında ülkemiz demokrasisinin işleyişiyle ilgili memnuniyetsizlik yüksek düzeydedir. UBP üyeleri arasında Rauf Denktaş, Sadık Gardiyanoğlu, Ahmet Savaşan ve Savaş Atakan potansiyel milletvekili adayları olarak görülmek istenmektedirler.

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UBP Gazimağusa’da sürpriz adaylar var

UBP’de Gazimağusa’da sürpriz adaylar ortaya çıkmaya başladı. Dr. Halan Dinçyürek’in yeniden milletvekili adayı olmak istediği konuşuluyor. Daha önce DP Genel Sekreteri olan Afet Özcafer’in de UBP’den aday olabileceği konuşuluyor.

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Özersay bütçe üzerinden seçimden sonra UBP’ye göz kırptı

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, parti olarak bütçenin seçimden önce geçirilmesi konusundaki ısrarlarının sonuç verdiğini ve söz verdikleri gibi nisap desteği de vererek bütçenin geçirilmesini sağladıklarını belirtti.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Özersay şu ifadeleri kullandı: “Bu sabaha doğru 02:00 sularında Meclis toplantısını tamamladık. Muhalefetin seçimden önce bütçenin hazırlanması ve seçim ertesinde yeni kurulacak hükümetin gecikmeden mali kararlar alıp ülkeyi yönetmesi yönündeki talebi ve ısrarı sonucunda 2018’deki hata tekrar edilmedi. Bütçe olmadan bir seçime gidilmesin ve ülke mevcut döviz krizine ilave bir mali kriz daha yaşamasın diye zaman zaman Halkın Partisi olarak Meclis’te sözümüzü tutarak bütçe için nisap desteği de verdik. Türk Lirası’ndaki ve alım gücümüzdeki erimeye ve dolayısıyla da bütçedeki erimeye rağmen yapıcı muhalefet anlayışıyla katkı koymak gerekirdi.

Bugünün yarını da var. Ülkemizi ekonomik açıdan zor günler bekliyor ama çok daha kötü günleri de gördük, seçimler ertesinde zor da olsa bu krizden toplumsal dayanışma ile çıkmayı başarmak zorundayız, başaracağız.”

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