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ANKET:Online Eğitim Yetersiz

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ANKET:Online Eğitim Yetersiz
ANKET:Online Eğitim Yetersiz

Son günlerde  tüm hayatlarını etkileyecek YKS ve benzeri sınavlara girecek olan 12.sınıf arkadaşlarımızdan gerekli tedbirler alınıp okulların yüz yüze açılması için bazı talepler derneğimize yapılmıştır. Bizim de dernek olarak misyonumuz ve vizyonumuz gereği öğrencilerin taleplerini daha iyi analiz edip yetkililere iletmek için anket çalışması başlattık. Yapılan anket çalışmasına 583 lise son sınıf öğrencisi katkı koymuştur. Ankete katılan öğrencilerin yüzde 93,7si YKS ve benzeri sınavlar için online eğitimi yetersiz görüyor. Bir başka soruda yüzde 86,4lük bir kısım ise online destek eğitiminin yanında yüz yüze eğitiminde başlamasını istiyor. Diğer bir soruda ise yüzde 69luk bir kesim yüz yüze eğitim zorunlu olmamalı, isteğe bağlı olmalıdır diyor. Geçtiğimiz günlerde anket sonuçlarını aktarmakla birlikte Eğitim bakanına birkaç önerimiz olmuştur. Bunlar aşağıdaki gibidir.

Önerilerimiz;

*1 Ekim’de yüz yüze açılması planlanan eğitim kurumlarının vakaların seyrine göre bir süre daha ötelenmesi ve mümkünse bu sene sadece ciddi sınavlara girecek olan öğrenciler için veya yeni başlayacak olan öğrenciler için okulun yüz yüze açılması diğer öğrenciler için dijital ortamda eğitime devam edilmesi,

*1 Ekim veya mümkünse en erken tarihte sadece YKS ve benzeri sınavlara girecek olan 12.sınıflar için yüz yüze eğitimin ihtiyari bir biçimde açılması,

  1. Bu uygulanacaksa okula gidecek olan öğretmen ve öğrencilere PCR veya muadili testlerin yapılıp negative sonuç verirse eğitime başlamasına izin verilmesi,
  2. Kronik veya ciddi rahatsızlığı olan öğrenciler için ya ayrı sınıf açılması ya da dijital ortamda verilen eğitimin YKS ve benzeri sınava yönelik yoğunlaştırılması,
  3. 100% yüz yüze eğitim verilememesi durumunda bir kısmı dijital ortamda verilen eğitimin daha da yoğunlaştırılması ve verimin artırılması için çalışmalar yapılması,
  4. Yüz yüze eğitime başlanması durumunda özellikle devlet okullarında yoğun olan sınıfların ikiye bölünmesi,
  5. Temaslı veya tedavi gören öğrenci olması durumunda eğitim alabilecek durumda ise dijital ortamda yoğunlaştırılmış eğitim verilmesi,

 

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img_0920.jpeg*Dijital ortamdaki MEB portalının ivedi olarak geliştirilmesi.

Dernek olarak önerilerimiz bu şekildedir.

Saygılarımızla.

Bağımsız Gençlik Derneği ( BAGEP )

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