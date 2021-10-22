Anketörler köyleri geziyor

Siyasi kulislerde seçim tarihlerinin konuşulmaya başlanması ile birlikte anket firmaları da kolları sıvadı.

Ankette Parlamento seçimleri yanı sıra yerel seçimlerle ilgili memnuniyet sorularının da olması dikkatlerden kaçmadı.

TDP’de Genel Sekreter, MYK ve TOCEK Başkanı Belirlendi

Toplantıda, Genel Sekreterliğe oybirliği ile Dr. Halil Hızal, TDP Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komitesi Başkanlığına ise Yeşim Beyaz İlkan getirildi. Daha sonra yapılan seçimlerde ise, 9 kişilik Merkez Yönetim Kurulu (MYK) şu isimlerden oluştu: Mehmet Harmancı, Yeşim Dede, Zeki Çeler, Doğa Yalçın, Hasan Umur, Nesip Nalcıoğlu, Mürüde Çelikağ, Evrim Benzetsel, Çelen Çağansoy.

TDP Genel Sekreteri Halil Hızal ise ülkenin, bölgenin ve dünyanın yaşadığı sürecin farkında olduklarını belirterek, katılımcılık, şeffaflık, hesap verebilirlik, yaratıcılık ve adaletin en önemli ilkeleri olacağını belirtti.

TDP’de oluşan MYK’nın önümüzdeki aylarda yapılması beklenen Parlamento seçimlerinde Milletvekili aday listesinin oluşmasında ve Haziran 2022’de yapılacak olan yerel seçimlerde Belediye Başkan adaylarının oluşmasında önemli roller üstlenmesi de bekleniyor.

Latif: Yarım kalan projeler tek tek hayata geçecek

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), 2022 yılının Haziran ayında gerçekleştirilecek yerel seçimlerle ilgili aday tanıtımına dün akşam Akdoğan’da devam etti.

Akdoğan Belediye Başkanı ve CTP Akdoğan Belediye Başkan adayı Ahmet Latif’e, etkinlikte bölge halkı çok büyük ilgi gösterdi. 7 yılı aşkın süredir Akdoğan’a hizmet ettiğini vurgulayan Latif, “Bu sürede edindiğim tecrübe ve hizmetlerimle, sizlere layık olmaya özen gösterdim” dedi. Bu şerefli görevin tekrardan kendisine layık görüldüğü için teşekkürlerini sunan Latif, bunun kendisi için bir gurur olduğunu belirtti. Etkinlikte Genel Başkan Tufan Erhürman, Akdoğan Belediye Başkanı ve CTP Akdoğan Belediye Başkan adayı Ahmet Latif konuşma yaptı. Etkinliğe katılan Akdoğan halkı, attıkları sloganlarla Latif’e büyük destek belirtti ve yapılacak olan seçimlerde kaliteli hizmetin devam etmesi için tercihlerinin CTP olacağını ifade etti.

ERHÜRMAN: AKDOĞAN’IN 7 YILDA NEREDEN NEREYE GELDİĞİ ORTADA

Akdoğan’daki etkinliğe katılarak konuşma yapan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Ahmet Latif’le 7 yılı geride bıraktıklarını, geride kalan bu süreçte Akdoğan’ın nereden nereye geldiğinin ortada olduğunu kaydetti. Verilen emeğin tırnaklarla kuyu kazılarak verilen emek olduğunun altını çizen Erhürman, Akdoğan’ın köyden kente doğru yürüdüğünü ifade etti. Ülkede yapılan her güzel işi bozmak isteyenler olduğuna dikkat çeken Erhürman, bu konuda Akdoğan halkının uyanık olduğunu ve yeniden Ahmet Latif’le yola devam edeceğini söyledi. CTP’li belediye başkanlarının görevde olduğu bölgelerde götürülen hizmetin herkesin malumu olduğunu dile getiren Erhürman, “Yerelde öz kaynaklarımızla kendi ayaklarımız üstünde duruyoruz. Merkezde de aynısını yapacağız” şeklinde konuştu.

LATİF: YARIM KALAN PROJELER TEK TEK HAYATA GEÇECEK

Akdoğan Belediye Başkanı Ahmet Latif, hep birlikte bu onurlu yolu kol kola yürümeye devam edeceklerini söyledi ve “Ortak geleceğimize hep birlikte sahip çıkacağız” dedi. Köyden, kente hedefiyle bugüne kadar birçok projeyi hayata geçirdiklerini ifade eden Latif, “Çocuk parkları inşa ettik. Spor tesisleri yaptık ve sağlıklı merkezlerde yetişebilmeleri için Gençlik Merkezi oluşturduk. Kültür Evi açtık. Piknik Alanı düzenledik” diye konuştu. 3’üncü dönemde ertelemek zorunda kaldıkları projeleri teker teker hayata geçireceklerine dikkat çeken Latif, yarım kalmış projelerin hayata geçmesi için hızla ve azimle çalışacaklarını vurguladı. Akdoğan’ı daha yaşanır bir belde yapmak için onay isteyen Latif, “Akdoğan’ın tüm insanlarına ayrımsız hizmet etmek, benim ve ekibim için bir şereftir” dedi.

İstifa etmiş hükümet Meclis’e gitmedi, Meclis yine toplanamadı

Cumhuriyet Meclis’i dün bir kez daha toplanamadı.

Cumhuriyet Meclisi’nin denetim gününden toplanma çabası da işe yaramadı ve Meclis bir kez daha toplanamadı.

Cumhuriyet Meclisi’nin dün denetim günü olmasına rağmen bu kez istifa etmiş hükümet milletvekilleri Meclis’e gitmedi. Yapılan yoklamada nisap olmadığından meclis toplanamadı.

DP Hareketlendi

Demokrat Parti (DP) Lefkoşa Surlariçi örgütü tarafından gerçekleştirilen katılım töreni ile Demokrat Parti’ye 250 üye katıldı.

DP Genel Başkanı, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu’nun katılımı ile gerçekleştirilen DP Lefkoşa Surlariçi Örgütü katılım töreninde, DP’ye 250 yeni üye katıldı.

Katılım töreninde konuşma yapan DP Genel Başkanı Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, “DP, her geçen gün daha da güçleniyor. Partimiz, ülkemizin, halkımızın umudu haline geldi” dedi.

“DP olarak tek gailemiz ve motivasyonumuz, ülkemizi gerek siyaseten gerekse de ekonomik anlamda, hak ettiği noktaya taşımaktır. Bunun için de erken bir genel seçim gerekiyorsa, biz parti olarak hazırız” diyen Ataoğlu, “partimizin hiçbir partinin olmadığı kadar seçimlere hazır bir parti konumunda olması, her geçen gün halkımızın partimiz çatısı altında birleşerek, bu hedefte bizlerin yanında yürüme kararlılığı ve iradesidir” dedi.

"İÇTE SORUN OLMAYAN TEK PARTİ DP'DİR"

DP Genel Başkanı Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, 250 kişilik yeni üyenin DP’ye katılım gecesinde yaptığı konuşmasında, hükümet ortağı partilerin, toplumsal sorunlara olan motivasyonlarının olmadığına dikkati çekerek, “Hükümetin büyük ortağı UBP’nin, uzunca bir süredir tek gündem maddesi ve tek motivasyonu kurultaydır. Parti içi kurultay tartışmaları, ülkede yaşanan toplumsal sorunlara karşı UBP’yi tepkisiz hale getirmiş, bu da bütün gailesi ülke sorunları olan partimizin uhdesinde bulunan Bakanlıkların projelerinin de hayata geçmesinde büyük engel teşkil etmiştir” dedi.

“Hükümetin bir diğer ortağı YDP’nin de kurultay sonrası tartışmaları hala devam etmekte. DP, hükümet ortakları arasında, iç sorunlar yaşamayan, tek motivasyonu toplumu ileriye taşıyacak, içinde bulunduğumuz ekonomik sıkıntılara çare olacak proje ve çalışmalar üreten tek partidir” diyen Ataoğlu, “Partimizin bu duruşu, halkımızdan da takdir görüyor. Görüyor ki, halkımız DP meşalesi etrafında kenetlenerek, tek gailemiz olan geleceğimizi yeniden inşa etmek için bizimle bu yolu yürüme iradesini ortaya koyuyor” dedi.

"DP, KİLİT PARTİ DEĞİL, İKTİDAR HEDEFİNE EMİN ADIMLARLA YÜRÜYEN KİTLE PARTİSİDİR"

DP Genel Başkanı Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Demokrat Parti’nin yıllarca kurulacak olan koalisyon hükümetlerinde kilit parti konumunda olduğunu belirterek, ”Demokrat Parti artık kilit parti değil, ülke siyasetinin geldiği bu aşamada, ülke insanımızın umudu haline gelen, ülkemizi daha fazla demokrasi, daha fazla özgürlük, daha fazla refah ve daha fazla insan hakları hedefiyle iktidara koşan bir kitle partisidir” dedi.