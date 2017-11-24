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Ankette Anastasiadis yine önde

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Ankette Anastasiadis yine önde
Güney Kıbrıs’ta 28 Ocak ve 4 Şubat tarihlerinde yapılacak başkanlık seçimlerine ilişkin yapılan bir başka ankette, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in yine önde olduğu belirtildi. 

Fileleftheros gazetesi ve diğer gazeteler, “Alfa” televizyon kanalı tarafından gerçekleştirilen anketin sonucuna yer verdiler. 

Ankete göre, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in yüzde 33.7 oranıyla ilk sırada olduğunu yazan gazete, Anastasiadis’i, yüzde 22.6 oyla Nikolas Papadopulos, yüzde 19.6’la Stavros Malas, 4.1’le Yorgos Lillikas, yüzde 2.7 ile de ELAM Başkanı Hristos Hristu’nun takip ettiğini belirtti. 

Gazete ikinci tur senaryosu kapsamında, Anastasiadis ile Papadopulos’un kalması durumunda Anastasiadis’in yüzde 43, Papadopulos’un yüzde 34 oy aldığını, oy kullanmayacak olanların oranın ise yüzde 19 olduğunu yazdı. 

Habere göre, Anastasiadis ile Malas’ın ikinci tura kalması durumunda ise Anastasiadis yüzde 46, Malas ise yüzde 30 oy almakta, oy kullanmayacak olanların oranı ise bir puan yükselmekte. 
 

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