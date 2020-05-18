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Anket:“Yeni Koronavirüse Karşı KKTC Halkının Duyarlılığı Yüksek...”

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Yakın Doğu Üniversitesinin Anket Çalışmasına Göre “Yeni Koronavirüse Karşı KKTC Halkının Duyarlılığı Yüksek...”
Anket:“Yeni Koronavirüse Karşı KKTC Halkının Duyarlılığı Yüksek...”
Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve KKTC Başbakanlık Bilim Kurulu üyesi    Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ ile Araştırma Görevlisi Nazife Sultanoğlu, dünyayı saran Yeni Koronavirüs (COVID-19) ile ilgili KKTC halkının bilgi düzeyini ve farkındalığını ölçmek amacıyla “Yeni Koronavirüs Salgınıyla İlgili Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Halkının Farkındalığı “ isimli anket çalışması yaptı.

KKTC halkının COVID-19 salgını sırasında salgınla ilgili bilgilerini, tutumlarını ve önerilen sağlık uygulamarına ne kadar uyduklarının incelendiği anket çalışmasının; birinci bölümünde demografik bilgiler, ikinci bölümde katılımcıların salgınla ilgili bilgi düzeyleri ve davranışları analiz edilirken, üçüncü bölümde ise katılımcıların salgına karşı tutumları analiz edildi. Anket çalışmasından öne çıkan başlıklar şu şekilde sıralandı:

Toplumun % 97’si Salgının Önlenmesinde Farkındalığın Önemli Olduğunu Düşünüyor...

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden veirlen bilgiye göre,      738 kişi ile Facebook üzerinden yapılan anket sonuçlarına göre, KKTC halkının % 97’si  COVID-19 salgını hakkında farkındalığın artırılmasının, bu hastalığın yayılmasının önlenmesinde önemli olduğunu düşünüyor.

Halkın % 29’u Evden Hiç Çıkmadı...

Lefkoşa, Girne ve Mağusa bölgelerinden katılımın yüksek olduğu ankete göre, COVID-19 salgınına karşı alınan önlem ve tedbirler çerçevesinde uygulanan kısmi sokağa çıkma yasağı sürecinde halkın  % 29’u evden hiç çıkmadı. Bu sürede halkın %79’u ihtiyaçların karşılanması için markete, eczaneye ve bankaya gitti.

Hijyen ve Mesafe Kurallarına Uyum % 95...

COVID-19 salgınının yayılmasını önlemek için sağlık bilgisi kurallarına halkın % 95’inin uyduğu görülen ankette, virüse karşı belirlenen sosyal mesafe ve hijyen kurallarına da uyulduğu kaydedildi. Katılımcıların % 97’si sık sık ellerini su ve sabun ile en az 20 saniye yıkadığını, % 88’i öksürürken ve hapşırırken tek seferlik mendil kullandığını, mendili yok ise dirsek içine hapışırıp, öksürdüğünü belirtti. Ankete katılanların % 91’i su ve sabun olmayan ortamlarda antiseptik el jelleri ve kolonya kullandığını, % 94’ü sarılmaktan, el sıkışmaktan ve öpüşmekten kaçındığını ve en az bir metrelik mesafeyi koruduğunu ifade etti. Anket katılımcılarının % 84’ü COVID-19 salgınında ev ve yüzey temizliğine dikkat ettiklerini, camları açarak evi sık sık havalandırdıklarını, cep telefonları, tabletleri ve bilgisayar klavyelerini alkol bazlı dezenfektan veya kolonya ile temizlediğini belirtti.

Maske Kullanımına Özen Gösterildi...

Anket katılımcılarının % 75’i dışarıya çıkarken hastalık belirtileri olmadığı halde maske taktığını, % 85’i elleri ile ağızlarına, burunlarına veya gözlerine dokunmadığını, % 72’sinin  de eldiven taktığı saptandı.

Salgınla İlgili Haberler Sosyal Medyadan Öğrenildi...

KKTC halkının % 77’sinin Yeni Koronavirüs salgınını ilk sosyal medya platformları Facebook, Instagram, Twitter ve diğer sosyal ağlar aracılığı ile duyduğu ortaya çıkan ankete göre, toplumun % 87’sinin COVID-19 salgını hakkındaki bilgileri gelişmeleri ve alınan tedbirleri genel olarak Facebook aracılığıyla öğrendiği gözlendi.

% 83’ü Virüse Karşı Verilen Savaşın Başarılı Olabileceğine İnanıyor...

Ankete göre, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Yeni Koronavirüsüne karşı verdiği savaşı kazanabileceğine ilişkin katılımcıların % 83’ü başarılı olunacağına inanıyor.

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