'Depresyon' gibi, 'kaygı' terimi bir dizi deneyimi tanımlamak için daha sık kullanılmaktadır

İnsanlar, 'endişelenmekten' ziyade, deneyimlerinin gerçekte ne anlama geldiğini bilmeden ya da anlamadan endişe olarak nitelendirme eğilimindedir. Peki, anksiyete (kaygı bozukluğu) nedir? Anksiyete belirtileri nelerdir? Anksiyete nasıl geçer? Merak edilen tüm detaylar haberimizde…

Toplumun yaklaşık olarak % 18-20'sini etkileyen psikolojik bir rahatsızlık ve odaklanmada zorluk, artan kalp atış hızı, huzursuzluk gibi belirtilerle kendini gösteren anksiyete (kaygı bozukluğu) nedir? Anksiyete belirtiler nelerdir? Anksiyete nasıl geçer? Bilinmesi gerekenleri haberimizde bulabilirsiniz…

ANKSİYETE (KAYGI BOZUKLUĞU) NEDİR?

Kaygı, vücudunuzun strese verdiği doğal tepkidir. Kaygı, sadece stresli ya da endişeli hissetmekten daha fazlasıdır. Stres ve endişeli duygular, baskı altında olduğumuz bir duruma ortak bir cevap olsa da, stresli durum geçtikten veya “stresör” ortadan kalktıktan sonra genellikle geçer.

Kaygı, bu endişeli duyguların ortadan kalkmadığı zamandır, ancak, endişe duygularınız aşırıysa, altı aydan uzun sürerse ve yaşamınıza müdahale ediyorsa tıbbi bir rahatsızlığınız olabilir.

Pek çok ruhsal bozukluk gibi anksiyete bozukluğunun da tam olarak nedeni anlaşılamamaktadır. Bazı kişilerde çok stresli ve travmatik bir olay sonrası gelişebildiği gibi bazı kişilerde de sebep olmaksızın ortaya çıkabilir.

ANKSİYETE BOZUKLUĞU TÜRLERİ

Agorafobi (kaçışın zor olabileceği yerler veya durumlar hakkında endişe veya kaçınma)

Fobiler (belirli bir nesne veya durumdan kaynaklanan, genellikle kaçınmaya neden olan endişe veya korku)

Obsesif-Kompulsif Bozukluk (saplantı ve / veya zorlamalarla karakterize edilir)

Travma Sonrası Stres Bozukluğu (TSSB) (travmatik bir olayı takiben endişe)

Akut Stres Bozukluğu (Travma Sonrası Stres Bozukluğu'na benzer, ancak daha kısa sürelidir)

Yaygın Anksiyete Bozukluğu (zaman içinde yaşanan sürekli kaygı veya endişe, tek bir tetikleyici yerine her şeyle bağlantılıdır)

ANKSİYETE BELİRTİLERİ

Genel kaygı belirtileri şunlardır:

– Artan kalp atış hızı

– Mide krampları

– Şiddetli baş ağrıları

– Hızlı nefes alıp vermek

– Huzursuzluk

– Yorgunluk

– Kas gerginliği

– Kas ağrıları

– Titreme ya da seğirme

– Korku

– Terleme

– Odaklanmada zorluk

– Uykuya dalmakta zorluk

– Artan sinirlilik hali

– Kontrol edilemeyen endişe duyguları

Anksiyete belirtileriniz bir başkasınınkinden tamamen farklı olabilir. Bu yüzden kaygının kendini gösterebileceği tüm yolları bilmek önemlidir.

ANKSİYETE NASIL GEÇER?

Anksiyete tanısı konduğunda, doktorunuzla tedavi seçeneklerini tartışabilirsiniz. Bazı insanlar için tıbbi tedavi gerekli değildir. Yaşam tarzı değişiklikleri semptomlarla başa çıkmak için yeterli olabilir.

Ancak orta veya ağır vakalarda tedavi, semptomların üstesinden gelmenize ve günlük yaşamınızı daha sorunsuz sürdürmenize yardımcı olabilir.

Anksiyete tedavisi iki kategoriye ayrılır: psikoterapi ve ilaç tedavisi. Anksiyete tedavisinde kullanılan ilaçlar, antidepresanlar ve yatıştırıcıları içerir. Beyin kimyasını dengelemek, anksiyete olaylarını önlemek ve bozukluğun en ciddi semptomlarını önlemek için kullanılırlar.

Bazı durumlarda, bir kişi evde anksiyete bozukluğunu klinik gözetim olmadan tedavi edebilir. Bununla birlikte, bu şiddetli veya uzun süreli anksiyete bozuklukları için etkili olmayabilir. Kısa süreli kaygı bozuklukları ile başa çıkmanıza yardımcı olacak birkaç egzersiz ve eylem vardır. İşte bunlardan bazıları:

Stres yönetimi: Stresi yönetmeyi öğrenmek, potansiyel tetikleyicileri sınırlamaya yardımcı olabilir. Yaklaşan baskıları ve son başvuru tarihlerini düzenleyin, göz korkutucu görevleri daha yönetilebilir hale getirmek için listeleri derleyin ve çalışma veya işten zaman ayırmayı taahhüt edin.

Gevşeme teknikleri: Basit aktiviteler kaygının zihinsel ve fiziksel belirtilerini azaltmaya yardımcı olabilir. Bu teknikler meditasyon, derin nefes egzersizleri, uzun süreli banyo yapmak, karanlıkta dinlenme ve yogayı içerir.

Olumsuz düşünceleri olumlu düşüncelerle değiştirmeye yönelik alıştırmalar: Kaygı sonucu bisiklete binmemek gibi olumsuz düşüncelerin bir listesini yapın ve yanına onları değiştirmek için olumlu, inandırıcı düşünceler içeren başka bir liste yazın.

Destek ağı: Aile üyesi veya arkadaş gibi destekleyici tanıdık kişilerle konuşun.

Egzersiz: Fiziksel aktiviteler sizi yenileyebilir ve beyinde olumlu duyguları tetikleyen kimyasallar salgılayabilir.