Anksiyeteye iyi gelecek 10 uzman tavsiyesi

Corona virüs nedeniyle evlere kapandığımız şu dönemde insanlar en çok kaygı ve anksiyeteden şikayetçi

Corona virüs nedeniyle evlere kapandığımız şu dönemde insanlar en çok kaygı ve anksiyeteden şikayetçi. Öyle ki, Amerika'da anksiyete ilaçlarının satışında yüzde 34 artış yaşandı. Anksiyete halinde nasıl davranmanız gerektiğini bilmiyorsanız, anksiyete anında size ilaç gibi gelecek 10 uzman tavsiyesi haberimizde.

1-Buzdan yardım alın

New York'ta yaşayan bir psikoterapist olan Sheri Heller, kelimenin tam anlamıyla stresinizi buzla atmayı önerdi. Anksiyete anında elleri buza sokmayı ya da yüzünüze sürmeyi tavsiye eden Heller, şunları söylüyor:

Soğuk suyla duyusal uyarım, genellikle kaygıya eşlik eden ve yüksek kortizol (stres hormonu) seviyesini anında düşürerek rahatlama sağlayabilir.

2-Sakinleştirici bir cümle tekrarlayın

Florida, Orlando'da psikoterapist olan Carol Howe, beden stres altındayken sakinleşmeden önce fiziksel rahatsızlığımızı ele almamız gerektiğini söylüyor.

En az 3 kez derin nefes alın. Önce burundan alın sonra ağızdan verin. Bu hareketleri yaparken içinizden "Ben iyiyim, güvendeyim, seviliyorum" gibi sizi rahat hissettirecek cümleler söyleyin. Üç kez yavaşça tekrarlayın, kendinizi daha rahat hissetmeye başlayacaksınız.

3-Yumruğunuzu sıkın

Egzersiz kaygıyı hafifletmek için harika olsa da, panik atak ortasındayken koşuya çıkmak doğru bir seçenek olmayabilir.

Bununla birlikte, Richmond, Virginia merkezli bir terapist olan Nicole O-Pries, birkaç fiziksel aktivitenin - vücudunuzun bazı kısımlarını kenetlemek ve serbest bırakmak kadar basit bile olsa - olumlu bir etkisi olduğunu söyledi.

Ellerinizi bacaklarının üstüne ya da yanına koyun. Yumruklarınızı mümkün olduğunca sıkın. Derin bir nefes alın ve nefesin sonunda yumruklarınızı biraz gevşetin.

Derin nefes almaya devam edin ve elleriniz tamamen açılana kadar yumruklarınızı gevşetin. Sonra parmaklarınızı olabildiğince dışarı doğru gerin. Şimdi bedeninizi tekrar fark edin ve daha önce hissettiğiniz kaygının azaldığını göreceksiniz.

4-Endişelenmenize izin verin

Bazen ne kadar çok savaşırsanız durumlar o kadar kötüleşir. Bunun yerine, endişe duyduğunuzu kabul edin ve kendinizi rahatsız hissetmek için kendinize izin verin.

Bunun kulağa korkutucu geldiğini biliyoruz, ancak içinde olduğunuz duruma direndiğinizde endişe daha çok beliriyor.

5-Gözyaşlarının akmasına izin verin

Ağlamak da faydalı olabilir. Araştırmalar ağlamanın terapötik olabileceğini gösteriyor ve çoğu zaman salıverilmesi gereken bir duygu olduğunu gösteriyor.

Sık sık endişe sıkışmış veya bastırılmış duygulara bir yanıttır ağlamak. Bu durumlarda, ağlamaya izin vermek, sinir sistemini sakinleştirmek için gerekenleri size sunabilir.

6-Sosyal medyadan bir süre uzaklaşın

Anksiyeteden muzdarip olanlar, sosyal medyada mükemmel imajı geliştirmek de dahil olmak üzere dış beklentilerle boğulmuş hissedebilirler. Rye, New York'ta bir psikoterapist olan Lauren Rose, insanların özellikle sosyal medyadaki haberler nedeniyle daha fazla endişe duyduğunu söylüyor.

7-Etrafınıza bakın ve eşyaları sayın

Bir odadaki farklı renkleri, sayıları veya öğeleri sayın. Paniğe kapılmış hissediyorsanız, bu kendinizi, üzüntü ve endişeyi kontrol etmenin bir yolu olabilir.

8-Duygularınızı kağıda dökün

Endişelerinizi ve tetikleyicilerinizi yazılı hale getirmek, belirtilerinizi yönetmenize ve genellikle endişeyle ilişkili olumsuz konuşmalarınıza engel olabilir. Anksiyete anında en büyük endişelerinizi tanımlayan iki ila üç kelime veya madde yazın. Onları birer birer alın ve kendinize bunun gerçek mi yoksa sizin fikriniz mi olduğunu sorun. Genellikle şu anda yüzde 100 doğru hisseden şey aslında bizim görüşümüzdür ve bunu böyle tanıdığımızda kaygı yoğunluğunu dağıtabiliriz.

9-Anksiyetenizin asıl sebebini araştırın

Endişe uyandıran bir durumdayken, geri çekilmemeye çalışın.

Kaygı bozukluğu, kaçmaktan beslenir. Herhangi bir senaryo hakkında endişeli olduğunuzda, verilen en yaygın tepkilerden biri onu önlemektir. Mantıken bu durumlarda gerçek bir tehlike olmamasına rağmen, kaygıyı çözmek, bu sıkıntılı durumun üzerine gitmek yerine zorlu bir durumdan bir mermiden kaçmış gibi hissettiriyor. Bu sadece endişe bozukluğunu daha da büyütüyor.

Beş dakika boyunca bu durumda kalmak için kendi kendinize meydan okuyun. Beş dakika boyunca hemen hemen her şeyi tolere edebilirsiniz. Sonra bu 5 dakikayı 10, sonra 15 sonra daha fazla miktarlara çıkarın. Nihayetinde, vücudunuz kendini bu düzene sokar ve endişeli hislerinizin üstesinden gelmek daha kolay hale gelir.

10-Uzmandan destek alın

Eğer anksiyete şikayetlerinizden bir türlü kurtulamıyorsanız, uzmandan destek almayı düşünmelisiniz. Tedavisi olan bir hastalıkla mücadele ettiğinizi unutmayın. Bu dönemde uzmanlar sizin en büyük destekçiniz olacaktır.