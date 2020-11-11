Anlam Değeri Yüksek Anı Maçı

Mağusa futbol masterleri derneği sportif faaliyetlerin yanında sosyal sorumluluk projeleri kapsamında yapmış olduğu etkinlikler yanısıra anı maçlarına da önem vermesi ile dikkat çekiyor. Mağusa futbol masterleri tarafından merhumlar anısına ikişer kez merhum Nusret Mahirel (Kral), merhum Çetin Şah anı maçları düzenlemesinin ardından yeni bir anı maçı organizasyonu için hazırlık yapıyor. Mağusa futbol masterleri tarafından ilk kez organize edilecek olan anlam değeri yüksek olan anı maçına merhum Onur Kandili de eklenenerek gerçekleştiriliyor. 14 Kasım Cumartesi günü Gazimağusa Dumlupınar antrenman sahasında saat 15:00 de oynanacak olan Nusret Mahirel (Kral), Çetin Şah, Onur Kandili anı futbol karşılaşmasında Mağusa masterleri ile Mağusa hisar derneği masterleri karşı karşıya gelecek. Merhumlar Nusret Mahirel (Kral), Çetin Şah, Onur Kandili anı maçının ardından Mağusa futbol masterleri yönetimi, Mahirel ailesi, Şah ailesi, Kandili ailesine plaketler verilecek. Ayrıca anı maçının aradından Mağusa masterleri yönetimi tarafından hazırlanan börek, çörek ve içecekler katılımcılara ikram edilecek.

Merhumların İsimleri Yaşatılıyor

Dumlupınar Spor Kulübü’nde başkanlık ve yöneticilik yapan Nusret Mahirel (Kral) anısına kulüp ve Mağusa masterler derneği tarafından yapılan etkinlikler, Çanakkale Spor Kulübü’nde futbol oynayan kaptanlık yapan ve antrenör olarak da hizmet eden Çetin Şah ansına Mağusa masterler derneği tarafından yapılan etkinlikler, Boğaz Endüstri ve Madencilik Ltd genel müdürü Erhan Bolkan’ın girişimleri sonucunda ülkemizde ilk ve tek olan doğal çim zeminli halı sahaya projesine “Onur Kandili” ismi verilmesi, KKTC Avcılık Federasyonu tarafından düzenlenen “Onur Kandili” zıpkınla balık avlama anı müsabakaları, Mağusa Türk Gücü Spor Kulübü tarafından futbol sezonları devre arasında düzenlenen Onur Kandili “Anı Maçı”, Boğaz Endüstri Madencilik Ltd’in ana sponsoruluğunda Onur Kandili, U10 minikler futbol turnuvası ve ilk kez Mağusa masterler derneği tarafından yapılan etkinlikle merhumlar anılarak isimleri yaşatılıyor.