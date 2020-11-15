Anlam Değeri Yüksek Anı Maçı Yapıldı

Mağusa futbol masterleri derneği ile Mağusa Hisar derneği tarafından ilk kez organize edilen merhumlar Nusret Mahirel (Kral), Çetin Şah, Onur Kandili anı maçı yapıldı. Mağusa futbol masterleri derneği ile Mağusa hisar derneği tarafından ilk kez organize edilen anlam değeri yüksek olan anı maçı Gazimağusa Dumlupınar antrenman sahasında eski hakemlerden Ahmet Öztenay’ın yönettiği Nusret Mahirel (Kral), Çetin Şah, Onur Kandili anı maçı dostça centilmence geçen karşılaşmada Mağusa masterleri, Mağusa hisar masterlerini 6-2 mağlup etti.

Konuşmalar

Merhumlar Nusret Mahirel (Kral), Çetin Şah, Onur Kandili anı maçının ardından Mağusa futbol masterleri derneği başkanı Çetin Gülhan, Mağusa hisar derneği başkanı Gürsel Kaçmaz yaptıkları konuşmalarda, ülke futboluna önemli hizmetleri, emekleri ve katkıları olan üç değerli kişinin anılarını yaşatacakları vurgusu yaparak, iki dernek olarak onları unutmayacaklarını ve unuturmayacaklarının altı çizildi.

Ödül Töreni

Mağusa futbol masterleri derneği ile Mağusa Hisar derneği tarafından ilk kez organize edilen merhumlar Nusret Mahirel (Kral), Çetin Şah, Onur Kandili anı maçı sonrasında yapılan ödül töreninden her iki takıma ile Mahirel ailesi, Şah ailesi, Kandili ailesine, maçı yöneten Ahmet öztenay’a plaketler Mağusa futbol masterleri derneği başkanı Çetin Gülhan, yönetici Yıltan Özkıraç, Mağusa hisar derneği başkanı Gürsel Kaçmaz, Mehmet Kandil, Salahi Şah tarafından verildi. Daha sonra ise Mağusa masterleri ile Mağusa hisar masterleri yönetimi tarafından hazırlanan börek, çörek ve içecekler katılımcılara ikram edildi.