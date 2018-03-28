Anlamlı maçın galibi Çanakkale

Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol 1. Ligi’nde mücadele eden Kuzey Kıbrıs Turkcell Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı dün Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda konuk ettiği Çanakkale Doğazgücü Engelli SK’nı 51 – 62’lik skorla geçemedi. Son ana kadar 2 takım sporcularının skoru değiştirmek için büyük efor harcadığı maç dostça tamamlandı. Her 2 takım sporcu ve idarecilerinin maç sonrası birbirlerini tebrik etmeleri görülmeye değerdi.

Öte yandan, engelliler sporuna farkındalık yaratırken, sporcu ve yöneticileri moral ve motive etmek amacıyla dün oynanan maçı Başbakan Tufan Erhürman, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler, Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Harun Maden, Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Yusuf Musaoğlu, Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdür yardımcıları, üst düzey yöneticiler, çalışanlar ve takım taraftarları izledi.

Başbakan Erhürman, Çalışma Bakanı Çeler, Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Maden maç sonrası sahaya inerek tüm sporcu ve yöneticileri kutlayıp birlikte anı fotoğrafı çektirdi.

Başbakan Tufan Erhürman, maçla ilgili basına yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Sahaya baktığınızda, kendinizi onların yerine koyduğunuzda bizim asla yapamayacağımız bir şeyi, gerçekten hakkını vererek yaptıklarını görüyoruz, sonuçtan bağımsız olarak, gerçekten onlar yüreklerimizin şampiyonu. Başarılarının artarak devam edeceğini düşünüyorum. Onlar, hepimizin gönüllerinin şampiyonu”

Türkiye Tekerlekli Sandalye 1. Ligi’nde mücadele eden Kuzey Kıbrıs Turkcell Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı bu hafta sonu Kayseri deplasmanında Melikgazi Engelli SK.ile karşılaşacak. Lha