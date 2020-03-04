  • BIST 111.289
  • Altın 321,711
  • Dolar 6,0926
  • Euro 6,7672
  • Lefkoşa 20 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 18 °C
  • Ankara 19 °C
SON DAKİKA#SONDAKİKA Diyarbakır’dan F-16 savaş uçakları kalktı.

Anlaşma sonrası ABD'den Taliban'a ilk saldırı

» »
ABD, Katar’ın başkenti Doha’da imzaladığı barış anlaşmasının ardından bugün ilk kez Taliban güçlerine karşı hava saldırısı düzenledi.
Anlaşma sonrası ABD'den Taliban'a ilk saldırı

ABD, Taliban ile Cumartesi günü Katar’ın başkenti Doha’da imzaladığı barış anlaşmasının ardından bugün ilk kez Taliban güçlerini vurdu.

Afganistan’ın güneyindeki Helmand eyaletinde Taliban güçlerine karşı hava saldırısı düzenleyen ABD’den yapılan açıklamada Taliban’ın Afgan ordusuna saldırıda bulunduğu ve hava saldırısının savunma amacıyla düzenlendiği ifade edildi.

Afganistan’daki ABD güçleri adına yapılan açıklamada “Washington’un anlaşmaya bağlı olduğu ancak gerektiğinde Afgan güçlerini savunacağı” belirtildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Trump'tan son dakika koronavirüs açıklaması! Dünyaya aşı müjdesi25 Şubat 2020 Salı 20:50
  • Papağan aileyi yangından kurtardı: 'Daha önce bu kelimeyi hiç söylememişti'25 Şubat 2020 Salı 12:53
  • ABD'li Film Yapımcısı Weınsteın, Cinsel Taciz Ve Tecavüzden Suçlu Bulundu25 Şubat 2020 Salı 11:45
  • Polisin Greve Gittiği Brezilya'nın Ceara Eyaletinde Cinayet Sayısı 5'e Katlandı25 Şubat 2020 Salı 11:01
  • ABD, WSJ Muhabirlerinin Basın Kartını İptal Eden Çin'e Karşılık Verecek25 Şubat 2020 Salı 10:55
  • Kobe Bryant'ın eşi 'ihmalle' suçladığı helikopter şirketine dava açtı25 Şubat 2020 Salı 10:31
  • BM: "her üç Venezuelalı'dan biri açlık tehlikesiyle karşı karşıya"24 Şubat 2020 Pazartesi 11:18
  • Bernie Sanders Nevada'yı açık farkla kazandı23 Şubat 2020 Pazar 11:47
  • ABD'de Halk Bankası'nın Temyiz Başvurusu Reddedildi22 Şubat 2020 Cumartesi 11:28
  • ABD’de Koronavirüs Vakası Sayısı 34’e Çıktı22 Şubat 2020 Cumartesi 11:00
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti