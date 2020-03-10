Anlaşma yok: Erdoğan, AB masasını terk etmiş

olmaksızın bitirmesi dübya basının da gündeminde.

İngiliz The Times gazetesi, Erdoğan ve Avrupa Birliği (AB) yetkilileri arasındaki görüşmede anlaşma sağlanamadığını, Erdoğan'ın da Yunanistan'a göçmen ve mülteci akışını durdurma konusunda herhangi bir söz vermediğini yazdı.

BBC Türkçe'nin aktardığına göre gazete, AB'den göçmenler için daha fazla maddi yardım isteyen Erdoğan'ın görüşmeyi terk ettiğini belirtt.

Times'ın Brüksel muhabiri Bruno Waterfield'ın haberine göre, Erdoğan'ın Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel'le 1 saat 45 dakika süren görüşmesi gergin geçti.