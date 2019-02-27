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Anlaşmasız ayrılık İngiltere'ye yıllık 13 milyar sterlinlik ek maliyet yaratabilir

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İngiliz hükümeti tarafından hazırlanan bir rapora göre, ülkenin birlikten anlaşma olmaksızın 29 Mart'ta ayrılması halinde uygulanacak gümrük kontrolleri, iş dünyasına yıllık yaklaşık 13 milyar sterlin değerinde ek maliyet getirebilir.
Anlaşmasız ayrılık İngiltere'ye yıllık 13 milyar sterlinlik ek maliyet yaratabilir

İngiltere'nin, Avrupa Birliği'nden (AB) anlaşma olmadan ayrılmasının iş dünyasına yıllık 13 milyar sterlin değerinde ek maliyet getirebileceği bildirildi.

İngiliz hükümeti tarafından hazırlanan, "İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden çıkışının iş dünyası ve ticaret üzerindeki etkileri" adlı raporda, ülkenin birlikten anlaşma olmaksızın 29 Mart tarihinde ayrılması halinde uygulanacak gümrük kontrollerinin iş dünyasına yıllık yaklaşık 13 milyar sterlin değerinde ek maliyet getirebileceği belirtildi.

Raporda anlaşmasız ayrılık halinde gıda fiyatlarının yükselmesinin beklendiği belirtilirken, "İngiltere'nin en görünür şekilde etkilenebileceği alan Manş denizi üzerinde gelen ürünlerde gecikmenin olması. İngiltere'nin gıda ihtiyacının yüzde 30'u AB'den geliyor" ifadeleri kullanıldı.

İngiltere'nin AB'den anlaşmasız ayrılmasının tüketicilerin davranışlarını da değiştirebileceği, bazı gıdaların tedariğinde sıkıntı yaşanabileceğinin vurgulandığı raporda, anlaşmasız ayrılık halinde İngiliz ekonomisinin gelecek 15 yıl içerisinde hükümetin beklentilerinden yüzde 6 ile yüzde 9 arasında daha küçük olabileceği bildirildi.

Raporda, İngiliz hükümetinin bu zamana kadar hedeflediği 40 ticaret anlaşmasından sadece 6'sı üzerinde anlaşmaya vardığı kaydedildi.

İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Mark Carney, 12 Şubat'ta, "Brexit'e ilişkin bir çözümün bulunması herkesin çıkarına. Anlaşmasız ayrılık bu ülke için ekonomik şok oluşturur." değerlendirmesinde bulunmuştu.

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