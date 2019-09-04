'Anlaşmasız Brexit'e karşı çıkan milletvekilleri kritik oylamayı kazandı, Boris Johnson erken seçimi gündeme getirdi

Oylamayı kaybeden Başbakan Boris Johnson ise erken seçim çağrısı yapmaya hazırlanıyor.

Muhaliflerin yanı sıra aralarında iktidardaki Muhafazakar Parti milletvekillerinin de bulunduğu 'anlaşmasız Brexit' karşıtları Boris Johnson'ın planını önleyecek yasa tasarısını 4 Eylül'de parlamentonun gündemine taşıyacak.

Taslakta Başbakan Boris Johnson'un anlaşmasız bir ayrılık yerine Brexit'i ertelemek zorunda bırakılması öngörülüyor. Yasa tasarısına göre Brexit 31 Ocak 2020'ye kadar ertelenebilir.

Oylamada muhalifleri destekleyip 'Evet' diyenlerin sayısı 328 olurken, 'Hayır'lar 301'de kaldı.

Oylamayı kaybeden Boris Johnson, karşılığında erken seçime gidilmesi için önerge sunacak.

Erken seçime gidilmesi için parlamentonun üçte ikisinin de onay vermesi gerekiyor.

BBC Siyaset Editörü Laura Kuenssberg, yeterli sayıda milletvekilinin erken seçime onay vermesi durumunda, genel seçim için belirlenen tarihin 15 Ekim olduğunu söyledi.

Muhafazakâr Parti çoğunluğu kaybetti

Ana muhalefettekil İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn, anlaşmasız Brexit'i önleyecek yasanın seçimden önce geçmesi gerektiğini savunuyordu.

'Anlaşmasız Brexit'e karşı adımlar içeren yasa tasarısının 4 Eylül Çarşamba günü parlamentoda tartışılıp ardından oylanması bekleniyor.

Avam Kamarası'ndaki oylama öncesinde Muhafazakar Parti milletvekili Philip Lee'nin partisinden istifa edip Liberal Demokratlara geçmesiyle, hükümet parlamentodaki çoğunluğunu da kaybetmiş oldu. Azınlık hükümeti konumunda bulunan Muhafazakar Parti kritik yasalari Kuzey İrlanda'da Ingiltere'yle birliği savunan DUP'nin (Demokratik Birlik Partisi) dışarıdan desteğiyle geçirebiliyordu.

Lee, istifa mektubunda 'Brexit sürecinin popülizm ve İngiliz milliyetçiliği hastalığına' kapıldığını belirtip hükümeti de 'ahlak kurallarına aykırı şekilde zarar verici bir Brexit politikası izlemekle' suçladı.

Muhafazakar Parti'den aralarında eski bakanların da bulunduğu toplam 21 milletvekili hükümet karşıtı tavır alıp Salı günkü oylamada muhalefetten yana oy kullandı.

Boris Johnson hükümeti 'muhalefetin yanında olacak milletvekillerini parti grubundan ihraç edip gelecek seçimlerde aday göstermeyecekleri' tehdidinde bulunuyordu.