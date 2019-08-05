  • BIST 99.861
  • Altın 260,309
  • Dolar 5,5542
  • Euro 6,1794
  • Lefkoşa 30 °C
  • Mağusa 29 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 29 °C
  • İskele 29 °C
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 21 °C
SON DAKİKAZeytinyağı ithaline izin 

Anlaşmasız Brexit'i Boris Johnson'a rağmen engellemek mümkün mü?

» »
İngiltere, AB ile yeni bir ayrılık anlaşmasını müzakere edememesi durumunda 31 Ekim'de anlaşmasız bir şekilde AB'den ayrılmayı tercih edeceğini söyleyen Başbakan Boris Johnson'ın bu hedefinin mümkün olup olmadığını tartışıyor.
Anlaşmasız Brexit'i Boris Johnson'a rağmen engellemek mümkün mü?

İngiltere'de yayımlanan The Telegraph gazetesine göre Başbakan Danışmanı Dominic Cummings, Başbakan Johnson'ın parlamentoda olası bir güven oylamasını kaybetmesi durumunda bile İngiltere'yi 31 Ekim'de bir anlaşma olmadan AB'den ayırabileceğini düşünüyor.

Gazeteye göre milletvekillerine bilgi veren Cummings, Johnson'ın erken seçim tarihini 31 Ekim'den sonraya koyarak bu tarihe kadar başbakan kalıp ülkeyi AB'den çıkarabileceğini söyledi.

Muhafazakar Parti içindeki etkili muhalif isimlerden Dominic Grieve ise Cummings'in "yanlış bilgi yayma üstadı" olduğunu belirtti.

BBC'ye konuşan Cummings, Johnson'ın bir güven oylamasını kaybetmesi durumunda milletvekillerinin alternatif bir hükümet kurmak için önlerinde 14 günü olduğunu söyledi.

Brexit konusunda yeni bir referandum yapılması gerektiğini savunan Cummings, parlamenterlerin bir ulusal birlik hükümeti kurabileceğini hatırlattı.

Institute of Government adlı düşünce kuruluşundan Catherine Haddon ise ulusal birlik hükümetinin mümkün olduğunu fakat bunun gerçekleşmesi için Başbakan Johnson'ın güvensizlik oyunun ardından istifa etmesi gerektiğini vurguladı. Başbakanın böyle bir zorunluluğu bulunmuyor. Johnson'ın bir ulusal birlik hükümetine yol açmaktansa istifa etmeyip erken seçime gitme seçeneği mevcut.

"31 Ekim'den önce erken seçim olmayacak"

Muhafazakar Parti Başkanı James Cleverly de Pazar günü bir TV programında partisinin 31 Ekim'den önce erken seçime gitmeyeceğini söyledi.

İşçi Partisi Milletvekili Jonathan Ashworth de hükümetin anlaşmasız Brexit planlarının durdurulabileceğini, Muhafazakar Parti içinde böylesi bir Brexit'e karşı çıkan vekillerle birlikte çalışacaklarını açıkladı.

Guardian köşe yazarı Matthew d'Ancona ise güvensizlik oyu durumunda 31 Ekim'in İngiltere'de erken seçim tarihi olarak ilan edilme ihtimalinin de bulunduğuna dikkat çekti.

D'Ancona, Johnson'ın Eylül başında parlamento açılana kadar anlaşmasız Brexit konusunda tutumunu değiştirmemesi durumunda bir güven oylamasıyla karşılaşmasının kaçınılmaz olduğuna, bunun çok vakit geçmeden yapılması durumunda erken seçimin 31 Ekim'den önce yapılmasının da mümkün olduğuna dikkat çekti.

Konuyu başyazısında inceleyen Guardian gazetesi, İngiltere'yi bir anlaşma olmadan AB'den çıkarmanın ülke tarihinde kasten yapılmış en tehlikeli hamle olacağını yazdı.

Gazete "küstah bir kumar" olarak nitelediği bu girişimin bir an önce durdurulması çağrısında bulundu.

Johnson'ın bir azınlık hükümetinin başında olduğunu hatırlatan Guardian, bu nedenle anlaşmasız Brexit tercihinin demokratik ve ahlaki temeli olamayacağını savundu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İngiltere'nin yeni Başbakanı Boris Johnson, kardeşini devlet bakanı yaptı25 Temmuz 2019 Perşembe 13:37
  • Boris Johnson: Babamın dedesi Türk'tü ama benim Türk yanım zayıf25 Temmuz 2019 Perşembe 10:07
  • Boris Johnson'ın karşı çıkmadığı 'İngiltere'nin anlaşma olmadan AB'den ayrılması' halinde ne olur?24 Temmuz 2019 Çarşamba 10:26
  • Boris Johnson,Osmanlı İmparatorluğu’nun son Dahiliye Nazırı Ali Kemal’in torunu23 Temmuz 2019 Salı 16:25
  • Trump'tan Johnson'a tebrik.. "Muhteşem olacak"23 Temmuz 2019 Salı 15:06
  • Son Dakika: İngiltere’nin yeni başbakanı Boris Johnson23 Temmuz 2019 Salı 14:12
  • Boris Johnson: İngiltere'de Muhafazakar Parti liderini ve ülkenin yeni başbakanını seçti23 Temmuz 2019 Salı 14:11
  • Britanya'da bir istifa daha22 Temmuz 2019 Pazartesi 17:21
  • Boris Johnson: Müslüman ülkeler İslam yüzünden batının yüzyıllarca gerisinde kaldı16 Temmuz 2019 Salı 10:04
  • Formula 1 Ferrari aracından 2 kaçak göçmen çıktı12 Temmuz 2019 Cuma 12:43
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti