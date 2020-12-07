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Anlaştılar... UBP-DP-YDP Azınlık Hükümeti Kuruldu ...

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Toplantı sonrası açıklama yapılıyor
Anlaştılar... UBP-DP-YDP Azınlık Hükümeti Kuruldu ...

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın, hükümet kurma görevini yeniden UBP Genel Başkan Vekili Hamza Ersan Saner’e vermesinin ardından UBP Genel Merkezi’nde hükümet kurma çalışmaları başladı.

DP ve YDP heyetinin Genel Merkeze vardığı ve toplantının kısa süre içerisinde başlayacağı bildirildi. 

Genel Başkan Vekili Saner, Cumhurbaşkanlığı’nda yaptığı açıklamada, Demokrat Parti (DP) ve Yeniden Doğuş Partisi (YDP) ile bugün saat 17.00’da tekrar görüşme yapacaklarını da ifade ederek “Bir hükümet kurmak adına her türlü çalışmayı gerçekleştireceğiz” demişti.

 

Toplantı sonrası açıklama yapıldı

Anlaştılar... UBP-DP-YDP Azınlık Hükümeti Kuruldu ... 3 Parti Başkanı Basına ortak açıklama yaptı.. UBP Genel Merkezinde sona eren toplantı sonrasında ortak açıklama yapıldı.

 

Saner: Görüşmeler en son aşamaya taşındı

 

Bu akşam görüşme sonunda taraflar son kez olayları değerlendirdikten sonra yarın en son karar üretilecek.

Bakanlar Kurulu'nun oluşturulması için alt yaptığı yarın hazır olacak

 

Erken seçim Ekim 2021 tarihinde olacak

Seçim tarihi Ekim 2021'de erken seçime gidilmesi üzerinde bir uzlaşıya varıldı

Saner tüm partilere nisabı sağlamaları için çağrı yapıyorum.

Tüm partiler bu konuda hassas davranacaklardır.

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