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“Anne, Ay balığı, Nar aşığı, Aile ocağı ve Ay yüzlü ” adını verdiği eserleri tuvale yansıttı

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Sanatçı Maksudjon Mirmukhamedov, Kovid 19 Karantina günlerinde Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için “Anne, Ay balığı, Nar aşığı, Aile ocağı ve Ay yüzlü ” adını verdiği eserleri tuvale yansıttı.
“Anne, Ay balığı, Nar aşığı, Aile ocağı ve Ay yüzlü ” adını verdiği eserleri tuvale yansıttı
Kovid-19 karantina günlerinde sanatçı Maksudjon Mirmukhamedov, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için resmettiği beş eserini sanatseverlerin beğenisine sundu.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla ilişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, sanatçı Maksudjon Mirmukhamedov, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için “Anne, Ay balığı, Nar aşığı, Aile ocağı ve Ay yüzlü” adını verdiği beş eserini sanatseverlerin beğenisine sundu.

Maksudjon Mirmukhamedov kimdir?

1986 yılında Tacikistan'da doğdu. 1997 – 2002 yılları arasında Khujand şehrinin çocuk sanat okulunda okudu. 2002 - 2011 yıllarında M. Tursunzade Tacik Devlet Sanat Enstitüsü'nde okudu.. 2005 yılında Khujand şehrinde Tacikistan'ın genç sanatçılarının sergisine katıldı. 2008 yılında Khujand şehrinde “Ben ve Toplumum” sergisine katıldı. 2008 yılında Duşanbe'deki Rus kültür merkezinde sergiye katıldı. 2009 yılında Kamoliddin Behzod Ulusal Müze'deki sergiye katıldı. 2011 yılında "Moskova'da Tacikistan Kültür Günleri" sergisine katıldı. 2013 yılında Türkmenistan'daki "Tacikistan Kültür Günleri" sergisine katıldı. 2014 yılında Ermenistan'daki Art-Expo’  sergisine katıldı. 2014 yılında "Gaidar Aliyev'in En İyi Portresi" yarışmasında birincilik kazandı. 2015 yılında Duşanbe'de kişisel "Benim köklerim’" sergi açtı. 2018 yılında Moskova ve St.Petersburg'daki “Tacikistan Kültür Günleri” sergisine katıldı.

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