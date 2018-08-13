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Anne balina yasına son verdi: Ölen yavrusunu 17 gündür sırtında taşıyordu

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Kanada'nın Vancouver adası açıklarında bir katil balina en az 17 gün önce ölen yavrusunu taşımaktan vazgeçti.
Anne balina yasına son verdi: Ölen yavrusunu 17 gündür sırtında taşıyordu

Balina Araştırmaları Merkezi (CWR) uzmanları, ölü yavrusunu Haro Boğazı'nda bazen sırtında taşıyan ve bazen de burnuyla iterek yüzdüren anne balinanın 1600 kilometre mesafe kat ettikten sonra diğer balinalarla somon avına katıldığını belirterek "Yasına son verdi" dediler.

Katil balinaların ölü yavrularını bir hafta taşıdıkları biliniyor. Ancak bunun bir rekor olduğu tahmin ediliyor.

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Uzmanlar, J35 adını verilen ve son birkaç gündür dünyanın dikkatini çeken balinanın sağlık durumundan endişe ediyorlardı. Ancak CWR'den yapılan açıklamaya göre, uzaktan çekilen görüntüler, hayvanın durumunun iyi göründüğüne işaret ediyor.

Yavrunun ölüsü dibe battı

Yavrunun ölüsünün ABD ile Kanada arasındaki Salish Denizi'nde dibe battığı, bu nedenle ölüm nedenini belirlemek için nekropsi (hayvanlara yapılan otopsi) yapılamayacağı belirtildi.

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