Anne Hathaway çocuğunun fotoğrafını ilk kez paylaştı

Hollywood'un ünlü oyuncusu Anne Hathaway, Instagram'da ilk kez 11 aylık oğlu Jonathan Rosebanks Shulman'ın bir fotoğrafını paylaştı.

34 yaşındaki Oscar'lı oyuncu, Dünya Kadınlar Günü'nde büyük alkış aldığı konuşmasını yaptığı esnada evde onu bekleyen ve seyreden küçük bir hayranı vardı.

Hathaway, paylaştığı fotoğrafın altına, "JRS, dün annesinin BM'de yaptığı konuşmayı izliyor"notunu yazdı.

Hathaway, mücevher tasarımcısı eşi Adam Shulman'la evliliğinden 24 Mart 2016'da doğan oğlunun fotoğrafını hayranlarına ilk kez göstermiş oldu.

Hathaway, 80 Mart'ta BM kürsüsünden cinsiyet eşitliği çağrısında bulunarak, iş yerlerinde ve evlerde toplumsal cinsiyet kalıplarının kırılması gerektiğini vurgulamıştı.