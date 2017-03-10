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Anne Hathaway çocuğunun fotoğrafını ilk kez paylaştı

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Anne Hathaway çocuğunun fotoğrafını ilk kez paylaştı
Dünya Kadınlar Günü'nde BM'de yaptığı konuşmayla beğeni toplayan Anne Hathaway, 11 aylık oğlunun evde kendisini dinleme anını yansıtan fotoğrafını yayınladı.

Hollywood'un ünlü oyuncusu Anne Hathaway, Instagram'da ilk kez 11 aylık oğlu Jonathan Rosebanks Shulman'ın bir fotoğrafını paylaştı.

34 yaşındaki Oscar'lı oyuncu, Dünya Kadınlar Günü'nde büyük alkış aldığı konuşmasını yaptığı esnada evde onu bekleyen ve seyreden küçük bir hayranı vardı.
Hathaway, paylaştığı fotoğrafın altına, "JRS, dün annesinin BM'de yaptığı konuşmayı izliyor"notunu yazdı.
Hathaway, mücevher tasarımcısı eşi Adam Shulman'la evliliğinden 24 Mart 2016'da doğan oğlunun fotoğrafını hayranlarına ilk kez göstermiş oldu.
 
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Hathaway, 80 Mart'ta BM kürsüsünden cinsiyet eşitliği çağrısında bulunarak, iş yerlerinde ve evlerde toplumsal cinsiyet kalıplarının kırılması gerektiğini vurgulamıştı.
ABD'de ve dünyanın birçok yerinde ücretli doğum izni hakkı olmayan kadınlara da dikkati çeken Hathaway, BM'de de cinsiyet eşitliğinin henüz sağlanamadığını ifade etmişti.
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