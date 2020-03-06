Anne adayları için en heyecanlı an olan bebeğin anne karnında ilk görüntüleri, görenlere 'Adeta poz vermiş' dedirtiyor. 16'ncı haftadan itibaren yüzü şekillenmeye ve gelişmeye başlayan bebeklerin ultrasonla çekilen fotoğrafları arasında kaşları çatık, gülen, eliyle yüzünü kapatan, burnuyla oynayan, parmağını emen, elini çenesine dayayan bebekler olduğu gibi kendini göstermeyen bebekler de var.

Anne karnındaki bebeklerin gülümseten pozları