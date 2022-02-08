Anne Karnındaki İkizlerden Birinin Yaşaması İçin Anomali Saptanan Diğerinin Kalbi Durduruldu

AA’nın haberine göre kentte yaşayan Cavidan Aşır (40), hamileliğinin 14’üncü haftasında Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde yapılan muayenede ikiz bebeklerden birinin ağır anomali olduğunu öğrendi.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Perinatoloji Bilim Dalı’nda görevli Dr. Öğretim Üyesi Fedi Ercan ve Prof. Dr. Alper Tanrıverdi, aileyle görüşüp sağlıklı bebeğin erken doğum ihtimaline karşı hayatını riske atmamak adına ağır anomali olan bebeğin anne karnında kalbinin durdurulmasıyla vaktinde doğumun mümkün olabileceğini bildirdi.

Ailenin durumu kabul etmesi üzerine yaklaşık bir saat süren operasyonda ‘radyo frekansı’ yöntemiyle ikizlerden birinin kalbi durduruldu.

‘Karar vermek zordu’

Hastanede düzenlenen basın toplantısında, kararı alma sürecinde çok zorlandığını belirten Aşır şunları söyledi: “İkizlerimizden birinin sağlık durumu çok kötüydü. Eşimle benim bir karar vermemiz gerekiyordu. Bir anne olarak karar vermek zordu. Ama böyle bir karar verdik. İnşallah sağlıklı bir şekilde doğumu gerçekleştirip bebeğimizi kucağımıza almayı Allah bizlere nasip eder.”

Sağlıklı bebeğin yaşam şansını artırmak ve erken doğumu önlemek için bu işlemi yaptıklarını aktaran Fedi Ercan, Aşır’ın ‘ileri anne yaşında’ olduğunu belirterek Ercan, “40 yaşında ve ilk gebeliği bu. Bu nedenle onun için de çok kıymetli bir gebelik. Umarım hem anne hem sağlıklı bebek için doğuma kadar sıkıntısız bir süreç geçiririz” dedi.

Prof. Dr. Alper Tanrıverdi de karın derisinden radyo frekans iğnesiyla müdahalede bulunulduğunu anlatarak Aşır’ın şu anda iyi olduğunu, doğuma kadar süreci takip edeceklerini anlattı.