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Anne kedi hasta yavrusunu acile götürdü

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İstanbul'da bir anne kedi, hasta yavrusunu bir hastanenin acil servisine götürüp tedavi ettirdi. Hastane çalışanları yavru kediyi yaptıkları müdahalenin ardından veterine yönlendirerek tam tedavisinin yapılmasını sağladı
Anne kedi hasta yavrusunu acile götürdü

Bir anne kedi hasta olan yavrusunu acil servise götürdü, hastane çalışanları hasta kediye müdahale etti. Sosyal paylaşım sitesi Twitter’da paylaşılan olay sosyal medyada da gündem oldu.

Merve Özcan adlı kullanıcının çektiği fotoğrafları Twitter hesabından paylaşması ile anne kedinin, hasta yavrusunu ağzında taşıyarak hastaneye götürdüğü ve sağlıkçılardan yardım istediği ortaya çıktı.

Acil servis çalışanları hemen yavru kediye yardım ederken, anne kedi de doktor ve hemşirelerin yanından ayrılmayıp yavrusunu takip etti.

Yavrunun bakımı yapılırken, anne kediye de süt ve mama verildi. Hastane çalışanları yavru kediyi yaptıkları müdahalenin ardından veterine yönlendirerek tam tedavisinin yapılmasını sağladı.

 

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